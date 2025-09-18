Välkommen som specialistläkare till Mentis Psykiatri och Mentis Unga!
Mentis Psykiatri AB / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2025-09-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mentis Psykiatri AB i Göteborg
Om arbetsgivaren
Mentis Psykiatri, beläget vid Carlanderska Sjukhuset i centrala Göteborg, är en privat specialistpsykiatrisk mottagning som erbjuder högkvalitativ vård i en lugn och vacker sjukhusmiljö. Vår verksamhet omfattar utredning och behandling av bland annat ångest- och depressionssyndrom, vissa bipolära tillstånd, PTSD, utmattningssyndrom samt neuropsykiatriska tillstånd såsom ADHD. Vi arbetar både med läkemedelsbehandling och psykologisk behandling, huvudsakligen med KBT-inriktning, och tar emot privatbetalande patienter samt patienter med sjukvårdsförsäkring.
Mentis Psykiatri har nyligen startat Mentis Unga, en ny privat enhet för behandling och utredning av ungdomar mellan 12 och 18 år, belägen i fräscha lokaler vid Carlanderska Eklandagatan.
Mentis Psykiatri och Mentis Unga är en del av Mentis-familjen och erbjuder psykiatrisk bedömning, behandling och uppföljning för både vuxna och ungdomar, med fokus på ett helhetligt och personcentrerat bemötande i en lugn och respektfull vårdmiljö. Vårt mål är att skapa goda förutsättningar för patienternas återhämtning och funktion i vardagen.
Vår ambition är att erbjuda evidensbaserad vård med hög tillgänglighet, kombinerat med ett personligt och professionellt omhändertagande.Publiceringsdatum2025-09-18Om tjänsten
Vi söker en kompetent och empatisk specialistläkare i psykiatri som i första hand kan arbeta med vuxna patienter, men vid behov även med äldre ungdomar. Rollen innefattar ansvar för psykiatriska bedömningar och uppföljningar, diagnostiska utredningar, läkemedelsbehandling samt medverkan i neuropsykiatriska utredningar.Dina arbetsuppgifter
• Genomföra psykiatriska bedömningar och uppföljningar hos vuxna patienter.
• Utföra fördjupade diagnostiska bedömningar vid behov (inklusive ADHD, autismspektrumtillstånd och andra neuropsykiatriska frågeställningar).
• Ansvara för läkemedelsbehandling: insättning, justering och uppföljning.
• Medverka i neuropsykiatriska utredningar i nära samarbete med övriga teammedlemmar.
• Delta i utbildning och handledning av medarbetare samt bidra till utveckling av vårdprocesser och riktlinjer.
• Dokumentera i elektronisk journal och följa upp behandlingsmål.
• Engagera dig i verksamhetens kvalitets- och utvecklingsarbete.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• Är legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri.
• Har erfarenhet av vuxenpsykiatri och gärna av neuropsykiatriska utredningar.
• Har goda kunskaper inom psykiatrisk läkemedelsbehandling och farmakoterapi.
• Vill arbeta självständigt i en flexibel och utvecklingsfokuserad organisation.
• Har god samarbetsförmåga och uppskattar ett tvärprofessionellt arbetssätt.
• Har god kommunikativ förmåga och ett empatiskt bemötande.
Vi erbjuder
• En meningsfull roll i en växande verksamhet med tydlig vision.
• Flexibla arbetsformer och möjlighet till deltidstjänstgöring.
• Centralt belägna lokaler i vacker miljö.
• Kompetensutveckling och stort inflytande över det kliniska arbetet.
• Konkurrenskraftiga villkor och en stödjande arbetsmiljö.
Plats och arbetstid
• Placering: Mentis Psykiatri och Mentis Unga.
• Heltid eller deltid (vi är öppna för flexibla lösningar som passar både klinikens och kandidatens behov).
• Tjänstgöring dag- eller kvällstid enligt överenskommelse.Så ansöker du
Skicka din ansökan med CV och ett personligt brev där du beskriver din erfarenhet av vuxenpsykiatri och neuropsykiatriska utredningar samt varför just Mentis passar dig. Urval sker löpande.
• Sista dag att ansöka är 18 oktober 2025
• Ansökan skickas till: kontakt@mentispsykiatri.seKontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Marzia Dellepiane
Verksamhetschef Mentis Psykiatri och Mentis unga Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
E-post: kontakt@mentispsykiatri.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mentis Psykiatri AB
(org.nr 559383-2347), http://www.mentispsykiatri.se
414 51 GÖTEBORG Kontakt
Verksamhetschef
Marzia Dellepiane kontakt@mentispsykiatri.se 0767907515 Jobbnummer
9516289