Välkommen som sjuksköterska till avdelning 353 Hematologi och trombos
Om verksamheten
Avdelning 353 är en internmedicinsk vårdavdelning med 21 vårdplatser och en tillhörande dagvårdsenhet.
Vi vårdar patienter med hematologiska diagnoser, tromboser och allmän internmedicinska diagnoser.
Vi erbjuder dig
Vi är en arbetsgrupp där det finns lång och bred erfarenhet. En grupp som visar omsorg om varandra och värdesätter varandras arbete.
Du får fyra veckors introduktion, anpassad utifrån ditt behov. Du får stöd från erfarna sjuksköterskor och sektionsledare för att på ett bra sätt komma in i dina nya arbetsuppgifter. För oss är det viktigt att du ska känna dig trygg.
Vi tillämpar individuell schemaplanering, vilket innebär att du har möjlighet att själv påverka och utforma ditt schema.
Du får ett stimulerande och omväxlande arbete där det finns stora möjligheter för dig att utvecklas. En del i det kan vara att arbeta mer mot den hematologiska vården och då med möjlighet att mixa slutenvård och dagvård.
Kompetensutveckling med både interna och externa utbildningar är en viktig del i vår verksamhet. Vid inriktning mot hematologi ges som exempel möjlighet att läsa hematologi 7,5 p med lön.
Om arbetet
Som sjuksköterska hos oss arbetar du i team tillsammans med undersköterskor och sjukvårdsbiträden. På avdelningen finns läkare, samordnare, farmaceut och dietist. Du har även nära kontakt med fysioterapeut och arbetsterapeut. Det är du som leder och fördelar omvårdnadsarbetet, alltid med målet att ge våra patienter en god och jämlik vård.
Vill du arbeta med en tydlig inriktning mot hematologisk vård så kommer du efter en separat introduktion för detta och ett så kallat cytostatikakörkort administrera cytostatika.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och vill utvecklas i den rollen. Kreativitet och flexibilitet är viktiga egenskaper och du ser lösningar istället för problem. Du är bra på att kommunicera och når fram till både patienter, anhöriga och kollegor. Du ser värdet av att tillsammans med oss arbeta för en bra arbetsmiljö.
Vi ser fram emot att träffa dig.
Välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
