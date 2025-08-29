Välkommen som överläkare/specialistläkare till avd 141 på Danderyds sjukhus
Psykiatri Nordväst är en universitetsklinik i nordvästra delen av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO).
Vi tillhandhåller psykiatrisk vård på specialistnivå i öppen- och heldygnsvård till vuxna. Vi är cirka 550 medarbetare som arbetar engagerat för att ge patienter en god, säker och jämlik vård.
Vårt mål är att erbjuda högkvalificerade och evidensbaserade behandlingar till våra patienter och samtidigt skapa en arbetsmiljö som känns trivsam och inspirerande för våra medarbetare. Kollegialitet, erfarenhetsutbyte, öppet klimat, kompetensutveckling och en ständig uppdatering från den psykiatriska forskningen är viktiga faktorer för våra läkare och dessa arbetar vi aktivt med. Vi är en av de mest forskningsinriktade psykiatriska klinikerna i Sverige.
Fem av våra heldygnsvårsavdelningar är belägna på Danderyds sjukhus och två är lokaliserade på S.t Görans sjukhusområde. Avdelning 141, som har haft inriktningen mot psykos patienter, har utarbetat en stabil grund i vårt arbetssätt och har ett väl utvecklat samarbete med psykos öppenvård. Vården sker både enligt HSL och LPT.
Vi söker dig som vill jobba med patientgruppen nydebuterad psykos. Här kommer du arbeta tillsammans med sjuksköterska, skötare, kurator samt arbetsterapeut och i ett nära samarbete med öppenvården såväl inom Psykiatri Nordväst som hos andra vårdgivare. Vi är just nu under en stor utveckling på avdelningen med nya uppdraget "Nydebuterad psykos" och du ingår självklart i den utvecklingen med möjlighet att påverka och forma arbetssätt och avdelningen.Publiceringsdatum2025-08-29Dina arbetsuppgifter
Som överläkare/specialistläkare är du medicinskt ansvarig för avdelningen med 17 vårdplatser varav en av självvalda inläggningar. Utredning och behandling sker utifrån ett multiprofessionellt teamarbete med övriga personalgrupper. Arbetet innefattar även handläggning av psykiatrisk tvångsvård. Du tillsammans med enhetschefen arbetar gemensamt med utvecklings- och planeringsfrågor. Kliniken har två jourlinjer för specialistläkare.
Anställningsform:
Tillsvidareanställning, heltid 40 tim/ v med tillträde enligt överenskommelse. Initial provanställning kan komma att tillämpas. Kvalifikationer
Leg. Läkare, specialistläkare i psykiatri. Du är intresserad av psykiatrisk heldygnsvård, har god samarbetsförmåga och tycker om teamarbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig information:
Vi erbjuder dig:
Flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5000 kr/ år
Fri sjukvård i öppenvården.
Flertalet försäkringar
Utökat antal semesterdagar för dig över 40 år
Läs mer om oss på: www.psykiatrinordvast.se
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
