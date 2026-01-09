Välkommen som kurator till oss på Avancerad psykiatri i hemmet
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-01-09Om företaget
Inom Psykiatri Psykos finns all psykosvård för hela Göteborg med kranskommuner samlat.
Avancerad psykiatri i hemmet (APIH) är en öppenvårdsmottagning som vänder sig till personer med psykossjukdom. Vår öppenvårdsmottagning är specialiserad på patienter med komplexa och sammansatta behov där samsjuklighet är vanligt förekommande. Arbetet med våra patienter sker i stor utsträckning i patienternas hemmiljö.
Behandlingsmodellen vi arbetar utifrån heter R-ACT. Det är en evidensbaserad metod för behandling av patienter med psykiatrisk/psykos problematik som utgår från patienten och patientens nätverk. På enheten arbetar bland annat specialistläkare, sjuksköterskor, skötare, kuratorer, psykolog och sekreterare. Som kurator hos oss arbetar du i ett tvärprofessionellt team tillsammans med mottagningens övriga fyra kuratorer med möjlighet att anpassa vården för patienten i dialog med kollegor.
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi vill att du ska känna dig trygg i arbetet och därför anpassar vi introduktionen efter vad du kan sedan tidigare. Du får en erfaren kurator som mentor. Vi är ett team där vi stöttar varandra och vill att det ska kännas naturligt att komma med frågor. Hos oss får du vara med och påverka utformningen av ditt arbete och du ges goda möjligheter till kontinuerlig utveckling.Dina arbetsuppgifter
Du kommer att vara Case Manager vilket innebär att ansvara för vård- och behandlingsinsatser för ett antal patienter. Varje patient har två kontaktpersoner.
Som Case Manager är du en länk i kontakten med patienten och samverkar med patientens nätverk såsom närstående, slutenvård, socialtjänst och boendestöd. I arbetet som Case Manager ingår behandling och bedömningar utifrån ett hälso- och helhetsperspektiv samt anhörigstöd. Detta är ett varierat och flexibelt uppdrag där du själv planerar för dina arbetsuppgifter. Vår mottagning vänder sig till patienter som har större behov än de på övriga öppenvårdsmottagningarna inom psykiatri psykos. Därför har vi fler resurser, färre patienter per behandlare och stort handlingsutrymme för att kunna tillgodose våra patienters behov. Du arbetar dagtid måndag till fredag.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad hälso- och sjukvårdskurator eller socionom med yrkeserfarenhet från exempelvis socialtjänst med inriktning funktionsstöd eller erfarenhet av arbete inom sjukvård. Erfarenhet av nätverksarbete, samverkan och psykiatri är meriterande.
Du som börjar hos oss är stabil och trygg i dig själv. Du är bra på att samarbeta, skapa och upprätthålla relationer med både patienter, kollegor och vårdgrannar. Det är viktigt att du kan arbeta långsiktigt med motivation och är kreativ och flexibel i ditt arbete. Då vi arbetar teambaserat behöver du var bra på att samverka med kollegor. Du behöver också vara trygg med att självständigt planera och prioritera i ditt arbete. Vi ser gärna att du är intresserad av att bidra till utvecklingsarbete och förbättrad vård för våra patienter.
Då det ingår mycket hembesök i arbetet är det meriterande att du har körkort. Det finns även elcykel att tillgå i tjänsten.
