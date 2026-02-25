Välkommen Som Biträdande Enhetschef Till Avdelning 130/piva
2026-02-25
Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, bildar en ny verksamhet - Psykosvård Stockholm, där alla öppenvårdsmottagningar och heldygnsvårdsavdelningar för patienter med psykossjukdom samlas inom den nya verksamheten.
Avdelning 130/PIVA ligger på Danderyds sjukhus och består utav två delar; PIVA, som är en mindre del på 6 platser för intensiv vård av svårt sjuka patienter med akuta psykiatriska tillstånd och avdelning 130, som har 10 platser för vård av psykospatienter. Vi vårdar patienter under både frivillig vård och tvångsvård. Vi har utarbetat en stabil grund i vårt arbetssätt och ett väl utvecklat samarbete med psykos öppenvård.
Vi har en erfaren personalgrupp med god bemanning av både sjuksköterskor och undersköterskor. Vi arbetar alltid med stort fokus på arbetsmiljö och patientsäkerhet. Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling för att utveckla vår verksamhet och erbjuda våra patienter bästa möjliga vård samt för att stärka dig och din utveckling i din roll som sjuksköterska på en psykiatrisk avdelning. Du kommer under din anställning erbjudas utbildningar löpande, både obligatoriska och utifrån dina egna önskemål.Dina arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef har du en viktig administrativ roll, där bland annat schemaläggning, bemanningsansvar, semesterplanering och lönekörning ingår. Du hanterar vårdavvikelser, godkänner fakturor och planerar utbildningar utifrån personalens utbildningsbehov. I din ledarroll arbetar du tätt ihop med enhetschefen och tillsammans arbetsleder vi medarbetarna och stödjer dem i den dagliga verksamheten. Viss del av arbetstiden, cirka 20 procent, utgörs av kliniskt arbete som sjuksköterska på avdelningen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med ett par års arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet inom psykiatrisk heldygnsvård, har god samarbetsförmåga och tycker om teamarbete. Du är en ansvarstagande och strukturerad person som vill bidra till ett lärande klimat på arbetsplatsen och utveckla den psykiatriska omvårdnaden. Du är trygg i din roll som arbetsledande sjuksköterska och kan fatta operativa beslut självständigt vid behov.
Du ska ha erfarenhet av journalsystemet TakeCare.
Meriterande om du har Specialistutbildning inom psykiatri och erfarenhet av de administrativa systemen Heroma och Raindance.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning som sjuksköterska med ett förordnande som biträdande enhetschef på ett år. Arbetstiden är förlagd måndag till fredag, 40 timmar per vecka.
Provanställning kan komma att tillämpas. Urval och intervjuer sker löpande.
Vi erbjuder dig:
Flexibel arbetstid, friskvårdstimme och friskvårdsbidrag på 5000 kr/ år
Fri sjukvård inom öppenvården.
Flertalet försäkringar
Utökat antal semesterdagar för dig över 40 år
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
