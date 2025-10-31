Välkommen på Öppet Hus på Aleris basal hemsjukvård i Täby
Aleris Sjukvård AB / Undersköterskejobb / Täby Visa alla undersköterskejobb i Täby
2025-10-31
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Täby
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige
Är du undersköterska och nyfiken på Aleris basal hemsjukvård i Täby? Varmt välkommen på öppet hus!
Är du nyfiken på hur vi arbetar? Den 6 november mellan kl. 17.00 och 18.00 öppnar vi dörrarna till vårt kontor i Täby och ser fram emot att träffa dig!
Just nu söker vi timanställda till vår enhet. Det kommer finnas möjlighet att prata direkt med våra chefer för en första intervju - detta är ett perfekt tillfälle för dig som funderar på nästa steg i din karriär!
Självklart bjuder vi på fika och en trevlig stund tillsammans!
När? 6 november kl. 17.00-18.00 Var? Aleris basal hemsjukvård Täby (Fogdevägen 4A)
För att arbeta som undersköterska hos oss krävs att du har en skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen, bifoga den när du skickar in din anmälan. Registrera gärna ditt CV i förväg - vi ser fram emot att träffa dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Kontakt
Linda Edvardsen linda.edvardsen@aleris.se 0728578217 Jobbnummer
9583049