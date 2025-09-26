Välkommen på Öppet Hus på Aleris basal hemsjukvård!
Aleris Sjukvård AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-09-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aleris Sjukvård AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Är du undersköterska eller sjuksköterska och nyfiken på Aleris basala hemsjukvård? Varmt välkommen på öppet hus!
Är du nyfiken på hur vi arbetar? Den 7 oktober mellan kl. 16.00 och 18.00 öppnar vi dörrarna till vårt nya huvudkontor vid Alviks strand och ser fram emot att träffa dig!
Just nu söker vi både timanställda och deltidsanställda till våra enheter runt om i Stockholm - så detta kan vara ett perfekt tillfälle för dig som funderar på nästa steg i din karriär. Om du vill finns även möjlighet att prata direkt med våra chefer och rekryterare för en första intervju.
Vi har även ett nyöppnat callcenter med sjuksköterskor dit vi anställer både fast personal och timanställda. Om det låter som något för dig är du även varmt välkommen.
Självklart bjuder vi på fika och en trevlig stund tillsammans!
När? 7 oktober kl. 16.00-18.00 Var? Aleris basal hemsjukvård, Alviks strand (Gustavslundsvägen 141 B)
För att arbeta som undersköterska hos oss krävs att du har en skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Registrera gärna ditt CV i förväg - vi ser fram emot att träffa dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Aleris Sjukvård AB
(org.nr 556068-8425), https://www.aleris.se Arbetsplats
Aleris Sverige Jobbnummer
9528147