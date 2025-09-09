Välkommen att söka tjänst som socialsekreterare i vårt placeringsteam!
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med cirka 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Välkommen till oss
Hägersten-Älvsjö är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad med drygt 3000 medarbetare. I dag är vi ett av stadens största stadsdelsområden med ca 130 000 invånare. I Hägersten-Älvsjö har du nära till staden, kommunikationer och naturen. Vi erbjuder en dynamisk arbetsplats med möjligheter för dig att utvecklas i din roll.
Vill du ta nästa steg i karriären som socialsekreterare? Välkommen att söka tjänst som socialsekreterare i vårt placeringsteam!
Vid årsskiftet genomförde vi, som först ut i Stockholm, en viktig verksamhetsförändring som har medfört att arbetsledningen är ännu närmare och mer tillgänglig. Vårt verksamhetsområde leds av en områdeschef och sex enhetschefer. I ungdomsenheten har vi en utredargrupp och ett placeringsteam. Respektive grupp har en gruppledare. Gruppledaren leder våra medarbetare i det dagliga arbetet. I placeringsteamet jobbar 9 socialsekreterare och två skolsamordnare. De jobbar för att säkerställa att placerade ungdomar har en skolgång och att övergången mellan skolor går så smidigt som möjligt. I ungdomsenheten har vi även SIG-samordnare och socialsekreterare hos polis. I höstas sjösatte vi även en ny roll, avtalssamordnare. Avtalssamordnaren kommer bli ett operativt stöd för socialsekreterarna när våra ungdomar står inför en placering. Vi har en avtalscontroller som säkerställer att vi använder oss av seriösa aktörer. Hos oss är kvalité viktigt!
Vi erbjuder
Som socialsekreterare i placeringsteamet arbetar du med uppföljning enligt Socialtjänstlagen och LVU. Vi använder oss av BBIC i uppföljning av ungdomar placerade på SiS institutioner, HVB-hem,
behandlingsfamiljer, jourfamiljer, stödboende och träningslägenheter. Vi har även samplaceringar med LSS. I arbetet ingår även att utreda och bedöma behov kring våra placerade ungdomar.
Placeringsteamet i Hägersten-Älvsjö skapades i mars 2021 med målbilden att kunna ge alla ungdomar de bästa förutsättningarna under sin placeringstid. Vi har också som mål att tillsammans med öppenvård kunna förkorta placeringstiden så att ungdomarna kan komma hem till sina familjer. Placeringsteamet har fått möjligheten att skapa och ta fram nya rutiner på enheten samt metodutveckla arbetet. Detta är någonting som vi kommer fortsätta med under kommande år. Som socialsekreterare i placeringsteamet lägger vi stor vikt vid att du som söker har lätt för att samarbeta med både oss i teamet och med andra samarbetspartners.
Vi ser även fram emot att fortsätta satsa på SAVRY-bedömningar tillsammans med den utredande ungdomsgruppen samt implementera metoden i placeringsteamet kring målgruppen. Vi tror på att ta fasta på familjers styrkor och arbetar efter modellen Signs of Safety. Vi har coacher på enheten som driver arbetet framåt.
Våra mentorer sätter samman en introduktion under ditt första år hos oss. Den formas efter dina erfarenheter och behov och följs upp av gruppledare och enhetschef.
Din roll
Du brinner för att göra skillnad i ungdomar och familjers liv. Du tror på varje individs möjlighet till
förändring och ser familjenätverket som en positiv drivkraft. För att passa in i rollen tänker vi att du tycker om att följa ungdomar och deras nära anhöriga i behandlingsprocessen. Du är bekväm med att kunna ställa krav på vårdgivare och är samtidigt ödmjuk inför komplexiteten i våra gemensamma frågor. Vi vill att du värdesätter barns delaktighet och rättigheter högt.
Du har socionomexamen och har tidigare arbetat inom myndighetsutövning, barn och ungdom.
Erfarenhet av minst två år av utredningsarbete enligt BBIC är en förutsättning för att du ska passa in i rollen. Som socialsekreterare i placeringsteamet får ofta du ofta gå in i en konsultativ roll på enheten i placeringsärenden. Du ska vara insatt i rådande lagstiftning, så som Socialtjänstlagen och LVU. Vi vill att du har god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi värdesätter samarbetsförmåga och samtidigt förmåga att kunna prioritera och fatta snabba självständiga beslut.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är önskvärt då det förekommer resor med förvaltningens tjänstebil.
Din kompetens och erfarenhet
Heltid omfattar 39,5 h/vecka.
Vi erbjuder extern handledning och friskvårdspeng. Vi arbetar aktivt med att skapa en god och långsiktigt hållbar arbetsmiljö där vi värdesätter medarbetarnas utveckling och kompetens. Vi arbetar utifrån vår värdegrund som innebär; delaktighet, ansvar, respekt, tydlighet och utveckling. Varje medarbetare har en individuell kompetensutvecklingsplan som samordnas och följs upp regelbundet.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons
kompetens och därmed motverka diskriminering.
Ersättning
