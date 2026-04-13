Välkommen att söka Bastjänstgöring i Västra Götalandsregionen!
Västra Götalandsregionen / Läkarjobb / Göteborg Visa alla läkarjobb i Göteborg
2026-04-13
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Västra Götalandsregionens förvaltningar Skaraborgs Sjukhus (SkaS), Sjukhusen i Väster (SV), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), NU-sjukvården (NU) och Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) söker nu läkare för Bastjänstgöring (BT).
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård samt ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Vill du utvecklas i din roll som läkare hos en av Sveriges största arbetsgivare? Västra Götalandsregionen (VGR) söker dig som är legitimerad läkare och intresserad av att påbörja BT hos oss under hösten 2026.
Bastjänstgöringen i Västra Götalandsregionen (VGR) är en visstidsanställning på 12 månader med fokus på klinisk tjänstgöring. Att göra BT i VGR ger dig goda förutsättningar för en fortsatt ST. I denna rekryteringsomgång erbjuder vi 21 BT-tjänster fördelat på Skaraborgs Sjukhus, Sjukhusen i Väster, Sahlgrenska Sjukhuset, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS).
Oavsett var du är anställd kommer BT-tjänstgöringen innehålla följande obligatoriska placeringar: akut sjukvård, primärvård samt psykiatri. Som BT-läkare kommer du att skapa en individuell och strukturerad utbildningsplan samt få en egen huvudhandledare som följer dig genom din tjänstgöring. Du kommer också att delta på gemensamma utbildningar och seminarier tillsammans med andra BT-läkare i VGR.
Skaraborgs Sjukhus Skaraborgs Sjukhus är ett komplett akutsjukhus med verksamhet i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.
Sjukhusen i Väster Sjukhusen i väster tillhandahåller akutsjukvård och specialistsjukvård vid Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus.
Sahlgrenska Universitetssjukhuset Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av Sveriges största universitetssjukhus. Här finns närhet till forskning, utbildning, innovation och kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter.
NU-sjukvården NU-sjukvården består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, Uddevalla sjukhus samt Brinkåsen i Vänersborg. Vi har en stark utbildningsprofil och nära samarbeten både med Göteborgs Universitet och Högskolan Väst.
Södra Älvsborgs Sjukhus Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är ett akut- och specialistsjukhus med hög kompetens, tillgänglighet och kvalitet. Vår verksamhet bedrivs mestadels i Borås och Skene
KvalifikationerVi söker dig som vill påbörja en BT inom VGR. Du ska ha en legitimationsgrundande läkarutbildning från annat land än Sverige och inte ha genomfört svensk allmäntjänstgöring (AT). För att kunna få BT i VGR ska du ha erhållit svensk läkarlegitimation från Socialstyrelsen. För denna tjänst krävs att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Klinisk erfarenhet är meriterande, i synnerhet om du har arbetet inom svensk hälso- och sjukvård. Vi ser BT som första steget i en framtida specialiseringstjänstgöring (ST) inom VGR.
Vi letar efter någon som alltid sätter patientens behov främst, är pålitlig och trygg samt värdesätter ett effektivt samarbete inom teamet. Breda medicinska kunskaper liksom förståelsen för när det är viktigt att ta hjälp av kollegor bidrar till en säker och utvecklande vårdmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sökande som har aktiv forskning inom SA (Sahlgrenska Akademin), Göteborgs Universitet eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset hänvisar vi till separat annons med ref nr. 2026/780
Så här ansöker duAnsökan till BT sker elektroniskt via vårt rekryteringsverktyg Varbi där vi vill att du fyller i samtliga uppgifter i den standardiserade mallen samt besvarar de frågor som ställs. s
Till ansökan ska följande ansökningshandlingar bifogas:
Curriculum vitae (CV) på svenska
Personligt brev, max 1 A4
Gymnasiebetyg
Om följande dokument finns tillhanda vid ansökningstillfället ska nedanstående också bifogas:
Examensbevis från läkarutbildning
Svensk läkarlegitimation
Samt i förekommande fall:
Tjänstgöringsintyg som styrker tjänstgöringstid inom hälso- och sjukvård
Max två rekommendationsbrev som är högst ett år gamla.
Anställningsintervjuer kommer att ske efter att annonseringen är avslutad och påbörjas 18 maj och framåt. Starten för BT-tjänsten är v 38, mer information ges på intervjun. Senast 1 månad innan tillträde behöver bevis om svensk läkarlegitimation kunna uppvisas.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret för de som erbjuds anställning då arbetet innefattar bland annat vård av barn och unga samt psykiatrisk sjukvård.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner.
AnsökanVästra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Bergslagsgatan 2 (visa karta
)
405 44 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg Kontakt
SkaS, BT-chef
Klas Fellbrant klas.fellbrant@vgregion.se Jobbnummer
9849123