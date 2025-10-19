Välkommen att söka Bastjänstgöring i Västra Götalandsregionen!
2025-10-19
Västra Götalandsregionens förvaltningar Skaraborgs Sjukhus (SkaS), Sjukhusen i Väster (SV), Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU), NU-sjukvården (NU) och Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) söker nu läkare för Bastjänstgöring (BT).
Karta över sjukhusen i VGR (vgregion.se)
Vill du vara med och bidra till att skapa Sveriges bästa hälso- och sjukvård samt ett hållbart samhälle med tillväxt i hela Västra Götaland? Vill du utvecklas i din roll som läkare hos en av Sveriges största arbetsgivare? Västra Götalandsregionen (VGR) söker dig som är legitimerad läkare och intresserad av att påbörja BT hos oss under våren 2026.
Bastjänstgöringen i Västra Götalandsregionen (VGR) är en visstidsanställning på 12 månader med fokus på klinisk tjänstgöring. Att göra BT i VGR ger dig goda förutsättningar för en fortsatt ST. I denna rekryteringsomgång erbjuder vi 20 BT-tjänster fördelat på Skaraborgs Sjukhus, Sjukhusen i Väster, Sahlgrenska Sjukhuset, NU-sjukvården och Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS).
Oavsett var du är anställd kommer BT-tjänstgöringen innehålla följande obligatoriska placeringar: akut sjukvård, primärvård samt psykiatri. Som BT-läkare kommer du att skapa en individuell och strukturerad utbildningsplan samt få en egen huvudhandledare som följer dig genom din tjänstgöring. Du kommer också att delta på gemensamma utbildningar och seminarier tillsammans med andra BT-läkare i VGR.
Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter för BT som du hittar: här!
Information om anställande förvaltningar
Skaraborgs Sjukhus
Skaraborgs Sjukhus är ett komplett akutsjukhus med verksamhet i Falköping, Lidköping, Mariestad och Skövde.
Sjukhusen i Väster
Sjukhusen i väster tillhandahåller akutsjukvård och specialistsjukvård vid Alingsås lasarett, Angereds närsjukhus, Frölunda Specialistsjukhus och Kungälvs sjukhus.
NU-sjukvården
NU-sjukvården består av Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL) i Trollhättan, Uddevalla sjukhus samt Brinkåsen i Vänersborg. Vi har en stark utbildningsprofil och nära samarbeten både med Göteborgs Universitet och Högskolan Väst.
Södra Älvsborgs Sjukhus
Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) är ett akut- och specialistsjukhus med hög kompetens, tillgänglighet och kvalitet. Vår verksamhet bedrivs mestadels i Borås och Skene
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Sahlgrenska Universitetssjukhuset är ett av Sveriges största universitetssjukhus. Här finns närhet till forskning, utbildning, innovation och kompetensen att utföra de allra mest avancerade behandlingar och ingrepp som dagens medicinska utveckling tillåter.Publiceringsdatum2025-10-19Kvalifikationer
Vi söker dig som vill påbörja en BT inom VGR. Du ska ha en legitimationsgrundande läkarutbildning från annat land än Sverige och inte ha genomfört svensk allmäntjänstgöring (AT). För att kunna få BT i VGR ska du ha erhållit svensk läkarlegitimation från Socialstyrelsen. För denna tjänst krävs att du kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Klinisk erfarenhet är meriterande, i synnerhet om du har arbetet inom svensk hälso- och sjukvård. Vi ser BT som första steget i en framtida specialiseringstjänstgöring (ST) inom VGR.
Vi söker dig som har patienten i fokus, är ansvarstagande och trygg samt uppskattar ett välfungerande samarbete i team. Goda medicinska kunskaper samt insikt i när du behöver rådfråga kollegor skapar patientsäkerhet och tar tillvara på alla möjligheter till förbättring och utveckling. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Sökande som har aktiv forskning inom SA (Sahlgrenska Akademin), Göteborgs Universitet eller Sahlgrenska Universitetssjukhuset hänvisar vi till separat annons med 2025/5368
Så här ansöker du
Ansökan till BT sker elektroniskt via vårt rekryteringsverktyg Varbi där vi vill att du fyller i samtliga uppgifter i den standardiserade mallen samt besvarar de frågor som ställs.
Till ansökan ska följande ansökningshandlingar bifogas:
Curriculum vitae (CV) på svenska
Personligt brev
Gymnasiebetyg
Om följande dokument finns tillhanda vid ansökningstillfället ska nedanstående också bifogas:
Examensbevis från läkarutbildning
Svensk läkarlegitimation
Samt i förekommande fall:
Tjänstgöringsintyg som styrker tjänstgöringstid inom hälso- och sjukvård
Max två rekommendationsbrev som är högst ett år gamla.
Anställningsintervjuer kommer att ske efter att annonseringen är avslutad och påbörjas 17 november och framåt. Starten för BT-tjänsten varierar mellan v 2 och v 9 beroende på förvaltning, mer information ges på intervjun. Senast 1 månad innan tillträde behöver bevis om svensk läkarlegitimation kunna uppvisas.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret för de som erbjuds anställning då arbetet innefattar bland annat vård av barn och unga samt psykiatrisk sjukvård.
Vi ser fram emot din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
