Välkommen att arbeta hos oss som semester- och timvikarie inom omsorgen
2026-02-26
I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation - och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
Vi söker nu semester- och timvikarier till äldreomsorgen och omsorgen för personer med funktionsvariationer i Ljungby kommun!
Hos oss får du ett fritt och omväxlande arbete där du stöttar människor i deras dagliga livsföring och bidrar till en meningsfull vardag.
Omsorgen för personer med funktionsvariationer
Inom omsorgen för personer med funktionsvariationer finns olika typer av verksamheter. Det finns LSS-boende/Psykiatriboende, personlig assistans, daglig verksamhet och ungdoms/vuxenkorttids. Nedan beskrivs de olika verksamheterna.
LSS-boende/Psykiatriboende är boende för personer med olika förutsättningar och med olika behov av stöd i vardagen och i hemmet. Det kan handla om stöd i olika aktiviteter, läkarbesök med mera.
Personlig assistans innebär att du jobbar tillsammans med omsorgstagare i deras hem och deras behov avgör dina arbetsuppgifter. Du kan till exempel stötta i vardagliga aktiviteter som att följa med till dagverksamhet, bio, läkare eller andra aktiviteter.
Daglig verksamhet innebär sysselsättning, arbetsträning och praktikplatser för personer med olika behov av stöd. Som personal stöttar du och uppmuntrar för en meningsfull vardag.
Ungdomskorttids/fritids för barn under 18 år innebär att du jobbar med barn och ungdomar som har olika förutsättningar och olika behov av stöd. Du kan till exempel stötta i vardagliga aktiviteter, planera och följa med på olika utflykter, pyssla, leka, ge omsorg med mera.
Vuxenkorttids kommer personer över 18 år till för korttidsvistelse, korttidstillsyn samt avlösning. Vuxenkorttids är bemannat utifrån behov hos brukarna.
Äldreomsorgen
Inom äldreomsorgen ingår hemtjänst och särskilt boende. Nedan beskrivs de olika verksamheterna.
I hemtjänsten hjälper du omsorgstagarna i deras hem för att underlätta i den dagliga livsföringen. I många fall för att det ska vara möjligt för den enskilde att bo kvar i sitt eget hem. Hemtjänst finns i hela kommunen.
Särskilt boende innebär att du hjälper och stödjer de boende med sådant som de inte klarar på egen hand, som till exempel personlig omsorg och sociala aktiviteter. Vi har särskilda boenden för äldre i Lidhult, Lagan och Ljungby.
Som arbetsgivare erbjuder vi:
Ett givande arbete med stor variation
Introduktion och stöd från erfarna kollegor
Varierande arbetstider, dag, kväll, helger, vaken natt och journätter.
Möjlighet till enbart helgtjänstgöring i viss utsträckning inom äldreomsorgen.Kvalifikationer
Vi arbetar med människor som behöver olika former av stöd i sin vardag, vårt arbete gör skillnad. Arbetet innefattar både olika former av sociala insatser men även fysisk omvårdnad och delegerad läkemedelshantering. I vårt uppdrag ingår daglig användning av olika verksamhetssystem.
Vi söker dig som har ett genuint intresse för människor, är ansvarstagande och har god samarbetsförmåga. Det är viktigt att du är flexibel, trygg och har våra omsorgstagares behov i fokus. Erfarenhet inom omsorg är meriterande men inget krav. Utbildning inom omsorgsarbete eller pedagogik är meriterande. För de flesta tjänster krävs det att du har fyllt 18 år.
Begränsat antal tjänster finns inom äldreomsorgen för dig som fyllt 17 år. Som 17 årig medarbetare utför du bland annat städ, tvätt, inköp, promenader och på/avklädning. Du kan även medverka vid omvårdnadsarbete tillsammans med kollega. Som 17-åring arbetar du 6-8 h pass, dag och kväll mellan 07.00-21.30. Du har alltid tillgång till handledare/kollegor.
Det är ett krav att du som söker behärskar svenska i tal och skrift och är van att arbeta med mobil och andra digitala plattformar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort är meriterande och inom äldreomsorgen krävs att du kan cykla då detta är ett transportmedel vi använder oss av.
Ange gärna i din ansökan om du har önskemål om var du vill arbeta. Ansök idag och bli en del av vårt team!
Utdrag från belastningsregistret kan komma att begäras av arbetsgivaren inför anställning.
ÖVRIGT
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen
och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C294502". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby kommun
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Administratör
Sabina Dzonlic sabina.dzonlic@ljungby.se 073-373 96 47 Jobbnummer
9764417