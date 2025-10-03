Välkänd kund i Kungshamn söker arbetare | Heltid
Manpower AB / Renhållningsjobb / Uddevalla Visa alla renhållningsjobb i Uddevalla
2025-10-03
Är du en person som gillar struktur och inte räds för att ta i på jobbet? Nu söker vi dig som vill arbeta i råvarucentralen hos en av Sveriges ledande aktörer inom livsmedelsproduktion. Det är ett fysiskt arbete där du gör skillnad varje dag - perfekt för dig som gillar att jobba hårt och se resultatet direkt. Varmt välkommen med din ansökan!
Den här bemanningen är ett samarbete mellan oss på Manpower och kund. Du kommer att bli anställd av Manpower men arbeta på plats hos kund.
Om jobbet
Det här är ett kortare uppdrag under hösten där du kommer att arbeta med rengöring och hantering av tunnor inne i råvarucentralen - ett viktigt led i produktion och lagring av livsmedel. Arbetet är tungt, monotont och kräver god fysisk förmåga. Du blir en del av ett team där samarbete och arbetsmoral står i fokus.
Övrig information
Placeringsort: Kungshamn
Arbetstider: Måndag-fredag 06:50-16:30
Start: Vecka 42
Är du rätt för rollen?
Vi söker dig som har god fysik och trivs med att använda kroppen i arbetet. Du är punktlig, noggrann och har en stark arbetsmoral. Eftersom arbetsuppgifterna är repetitiva är det viktigt att du uppskattar struktur och rutiner. Truckkort är meriterande, men inget krav för tjänsten.
Krav för tjänsten är att du
* Behärskar svenska i både tal och i skrift
* Har körkort och tillgång till bil
* Har god fysik
Erbjudande
Rent formellt bygger en anställning hos oss på samma lagar och regler som på den övriga arbetsmarknaden. Vi har kollektivavtal, med allt vad det innebär vad gäller försäkringar, tjänstepension och fackliga relationer. Det som skiljer sig är att du blir anställd hos oss, men arbetar på olika uppdrag hos våra kunder. Du får chansen att arbeta i olika branscher, med olika arbetsuppgifter och med olika människor
Givetvis har du en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod och som är ansvarig för dina uppdrag, att du trivs på din arbetsplats och att du utvecklas i din yrkesroll.
Om ambulerande-rollen
Som konsult hos oss får du möjligheten att möta nya utmaningar, skapa nya kontakter och bredda din erfarenhet genom att arbeta på olika spännande uppdrag hos våra kunder inom ett geografiskt område.
Sök tjänsten idag!
Den här tjänsten innebär att du kommer att bli anställd av Manpower men du kommer att tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Anna Toft via e-post: anna.toft@manpower.se
Vi ser fram emot att höra från dig!
Påminnelse inför ansökan
För att vi ska kunna granska din ansökan på bästa sätt ber vi dig att tydligt beskriva din tidigare arbetslivserfarenhet. Ange dina tidigare arbetsplatser, din titel och tidsperioden för varje arbete. Om du även har arbetat åt ett bemanningsföretag tidigare, vill vi gärna veta det också.
Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail!
Om Manpower
Manpower är Sveriges ledande rekryterings- och bemanningsföretag med tiotusentals attraktiva arbetsgivare över hela landet som våra kunder. Med vårt omfattande nätverk, lokalt såväl som globalt, kan vi erbjuda mängder av spännande lediga jobb som hjälper dig att bygga din karriär, både på kort och lång sikt. Hos oss kan du söka heltidsjobb eller extrajobb vid sidan av studierna. Ersättning
