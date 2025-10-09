Valideringsvärdar till lokaltrafiken. Nacka/Värmdö.
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Gillar du att ha koll, träffa människor och bidra till att allt flyter på? Då kan du vara den vi letar efter!
Vi söker valideringsvärdar som ska jobba ute i lokaltrafiken i trafikområde Nacka/värmdö. Din huvudsakliga uppgift är att se till att alla resenärer har giltiga biljetter, ge service och skapa en trygg miljö. Du blir en synlig del av vardagen för tusentals resenärer och hjälper till att hålla ordning så att kollektivtrafiken fungerar så smidigt som möjligt.Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
* Kontrollera biljetter och färdbevis på bussar i trafikområde Nacka/Värmdö.
* Vara ett vänligt ansikte och ge resenärer information och hjälp vid behov.
* Bidra till trygghet genom att vara närvarande och uppmärksam.
* Samarbeta med kollegor och förare för att lösa situationer som uppstår.
Personprofil
* Är lugn, serviceinriktad och trivs med att möta människor.
* Har ett prestigelöst och professionellt sätt.
* Kan hantera stressiga situationer och hålla huvudet kallt.
* Är noggrann och kan följa rutiner.
Tidigare erfarenhet från service, säkerhet eller arbete i kollektivtrafiken är meriterande men inget krav. Vi ser till att du får den utbildning du behöver och kommer lägga stor vikt i dina personliga egenskaper.Övrig information
Start: Under oktober månad.
Längd på uppdrag: ca 2 månader.
Placering: Nacka & Värmdö.
Omfattning: ca 80%
Vill du vara med och bidra till en trygg och smidig resa för tusentals människor varje dag?
Skicka in din ansökan redan idag! Ersättning
