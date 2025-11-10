Välfungerande psykiatrisk mottagning i Alvik söker specialistläkare
2025-11-10
Vi söker en engagerad och innovativ specialistläkare inom psykiatri som vill vara en del av vårt multidisciplinära team på vår mottagning i Alvik.
Vi letar efter rätt person som har en passion att ge högkvalitativ vård till våra patienter.Publiceringsdatum2025-11-10Beskrivning
Som specialistläkare på vår mottagning kommer du förutom vårt basuppdrag som innebär behandling av patienter med depression och bipolär sjukdom också ansvara för att bedöma, diagnosticera och behandla patienter med en rad olika psykiatriska tillstånd. (Vi behandlar alla tillstånd förutom Bipolär 1 och psykos.) Många tillstånd är komplexa och där rymmer arbetet många frågeställningar som är både utmanande och utvecklande.
Mottagningen är välbemannad och består av 24 medarbetare. Av dessa är sju specialistläkare inklusive medicinskt ledningsansvarig, fem sjuksköterskor, sex psykologer, en psykoterapeut, en rehabkoordinator, en arbetsterapeut samt tre medicinska sekreterare.
Vi har en bred kompetens i läkargruppen och förutom den affektiva spetskompetensen har vi kompetens inom bland annat beroende och neuropsykiatri.
Det är en mycket trevlig stämning på mottagningen som inryms i fina lokaler med ett stort härligt lunchrum som är hjärtat på mottagningen.
Mottagningen är belägen vid Alviks Torg med goda allmänna transportmedel runt hörnet såsom T-bana, tvärbana och bussar. Alvik erbjuder också närhet till Mälaren, bra utbud av lunchrestauranger och annan service.
Vår mottagning ingår i en av fyra sektioner inom Norra Stockholms psykiatri, (NSP). Vi har tätt samarbete med en utav flera slutenvårdsavdelningar som är inrymda inom St. Görans sjukhusområde.Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av diagnostiska ställningstaganden, behandling samt samverkan med olika instanser. Arbetet innebär också att delta i behandlingsplaneringsprocessen och att ge råd till andra teammedlemmar. Teamen arbetar tillsammans fram bästa möjliga behandling för patienten i enlighet med evidens och nationella riktlinjer. Mottagningen arbetar hårt för att skapa goda tvärprofessionella relationer med patienten i fokus.
Arbetet inom psykiatrin utvecklas kontinuerligt och NSP strävar hela tiden efter moderna och innovativa arbetssätt. Därför är delaktighet i mottagningens kvalitets- och utvecklingsarbete en självklarhet för våra medarbetare.Kvalifikationer
Du är specialistläkare i psykiatri och bör ha erfarenhet av att arbeta i en öppenvårdsmiljö. Du har god kommunikationsförmåga och har en förmåga att arbeta i team. Du har förståelse för det individuella behovet, är flexibel, lösningsfokuserad och lyhörd.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Anställningsvillkor
Tillsvidareanställning, heltid, tillträde enligt överenskommelse
Vi erbjuder
Flexibilitet i arbetstider
Möjlighet till distansarbete
Kompetensutveckling
Fri sjukvård i öppenvård
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag
Flextid
Möjlighet till stöd och handledning av senior kollega
Om du är intresserad av denna spännande möjlighet, vänligen skicka in ditt CV och ditt personliga brev till oss. Vi ser fram emot att höra ifrån dig och välkomna dig till vårt team.
Intervjuer sker löpande, så hör av dig redan idag!
Med vänliga hälsningar,
Enhetschef Susann Grünewald
Telefonnummer: 08-123 486 54
Överläkare Jeanette Georgieva
Telefonnummer: 072 724 9654
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
