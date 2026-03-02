Välfärden behöver Dig! - Sök feriepraktik hos Kumla kommun 2026
2026-03-02
Visst är du intresserad av att prova ett av Sveriges viktigaste jobb?
* Under sommaren 2026 erbjuds du som är folkbokförd i Kumla kommun och född år 2009 och 2010 att söka feriepraktik under en två veckors period
* Du kommer att arbeta som mest 75 timmar under sommaren. Har du skyddad identitet, vänligen kontakta någon av feriepraktiksamordnarna, se kontaktuppgifter nedan.Publiceringsdatum2026-03-02Arbetsuppgifter
Vad finns att jobba med i kommunen?
* Förskola och skola
* Café och tvätteri
* Lokalvård och storkök
* Park och trädgård
* Äldreomsorg - Inom vård- och omsorg kan arbetsuppgifterna handla om att spela spel, läsa tidningar och böcker, ta promenader, samt samtala med de äldre.
Funderar du på att starta eget företag i framtiden?
* Det kommer även finnas möjlighet att göra sin feriepraktik på Framtidens företagare där du får prova att starta eget företag. Erbjuds under period ett, vecka 2526. Detta innebär en utbildning i eget förtagande i kombination med att utveckla sin företagsidé.
Det är valår 2026 Vill du ha en feriepraktik i demokratins tjänst?
Nytt för i år är satsningen: I demokratins tjänst
Vill du säga vad du tycker och faktiskt bli lyssnad på? Vill du förstå hur samhället fungerar på riktigt, inte bara i teorin? Vill du träffa nya människor, utmana dig själv och göra någonting som spelar roll? Då kanske detta är något för dig?
Önskar du göra din feriepraktik hos en förening?
Är du medlem i en förening? Vill du göra din feriepraktik där? Prata med din förening och meddela kommunens feriepraktiksamordnare om kontaktuppgifter till föreningen och namnge en handledare som behöver vara på plats heltid på din feriepraktik. Skriv även detta i ditt personliga brev.Kvalifikationer
Genom att göra feriepraktik får du möjligheten att prova på ett yrke, få referenser, erfarenheter och knyta kontakter inför framtiden. Skriv ett personligt brev där du berättar om vad du är intresserad av, vad du helst önskar att arbeta med och om det är något annat vi behöver känna till för att göra bästa matchningen för dig. Skriv även vad du går för utbildning eller om du har särskilda behov.
Senast den 30 april kommer du som uppfyller villkoren för en feriepraktikplats få ett erbjudande.
ÖVRIGT
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställningen kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Har du skyddade personuppgifter? Kontakta HR-avdelningen direkt på telefon 019-588 000 så hjälper vi dig med en säker ansökan.
Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings- och rekryteringsföretag.
Kumla kommun är en tillväxtkommun som ligger centralt i Örebro län och har drygt 22 500 invånare. I kommunen finns framgångsrika företag, ett rikt kultur- och fritidsutbud, god kommunal service samt utmärkta kommunikationer. Kumlas Vision 2040 innebär Kumla är en trygg, familjevänlig plats där människor känner en samhörighet och ett sammanhang. Den blomstrande och gröna småstaden har bostäder, men även de jobb, den service och det utbud som behövs för en komplett vardag. Ersättning
