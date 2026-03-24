Valencia trafikskola söker en trafiklärare

Valencia Trafikskola AB / Lärarjobb / Södertälje
2026-03-24


Trafiklärare sökes - är du vår nästa kollega?
Vi söker dig som är driven, engagerad och brinner för att arbeta med människor! Hos oss får du möjligheten att dagligen utveckla elever i deras resa mot körkort, samtidigt som du själv fortsätter att lära dig och utvecklas i din yrkesroll.

Publiceringsdatum
2026-03-24

Om tjänsten
Som trafiklärare hos oss arbetar du med att utbilda och vägleda elever på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Du är en viktig del i deras utveckling och bidrar till att skapa trygga och säkra förare.
Vi söker dig som:
Är utbildad trafiklärare (eller under utbildning) i behörighet B

Är pedagogisk, tålmodig och tydlig i din kommunikation

Har ett stort engagemang och positiv inställning

Trivs med att arbeta både självständigt och i team

Vill utvecklas och lära dig nya saker kontinuerligt

Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med god gemenskap

Möjlighet till personlig och professionell utveckling

Så ansöker du
Skicka CV till gj@valencia-trafikskola.se
Vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: gj@valencia-trafikskola.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Valencia Trafikskola AB (org.nr 559541-3906), https://valencia-trafikskola.se/
Tallvägen 2 (visa karta)
151 38  SÖDERTÄLJE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9817546

