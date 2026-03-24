Valencia trafikskola söker en trafiklärare
2026-03-24
Trafiklärare sökes - är du vår nästa kollega?
Vi söker dig som är driven, engagerad och brinner för att arbeta med människor! Hos oss får du möjligheten att dagligen utveckla elever i deras resa mot körkort, samtidigt som du själv fortsätter att lära dig och utvecklas i din yrkesroll.Publiceringsdatum2026-03-24Om tjänsten
Som trafiklärare hos oss arbetar du med att utbilda och vägleda elever på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Du är en viktig del i deras utveckling och bidrar till att skapa trygga och säkra förare.
Vi söker dig som:
Är utbildad trafiklärare (eller under utbildning) i behörighet B
Är pedagogisk, tålmodig och tydlig i din kommunikation
Har ett stort engagemang och positiv inställning
Trivs med att arbeta både självständigt och i team
Vill utvecklas och lära dig nya saker kontinuerligt
Vi erbjuder:
En trevlig arbetsplats med god gemenskap
Möjlighet till personlig och professionell utvecklingSå ansöker du
Skicka CV till gj@valencia-trafikskola.se
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-23
E-post: gj@valencia-trafikskola.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valencia Trafikskola AB
(org.nr 559541-3906), https://valencia-trafikskola.se/
151 38 SÖDERTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9817546