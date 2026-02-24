Välbetalt extrajobb som truckförare på nätter i Växjö hos Alwex Transport!
2026-02-24
Har du en annan huvudsaklig sysselsättning, såsom studier, deltidsjobb eller egen verksamhet och söker ett kompletterande samt välbetalt extrajobb som truckförare? Är du intresserad av att arbeta natt i sommar? Då kan du vara just den vi söker!
Vi söker just nu en entusiastisk och målinriktad truckförare till sommaren till vår uppskattade kund, ett etablerat företag i Växjö. Som truckförare kommer du ta dig an en roll med självständighet och eget ansvar, där din initiativförmåga kommer vara en nyckel till framgång.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar skicklig truckkörning och noggrann orderplockning. Dessutom kan du förvänta dig att hantera varierande uppgifter, såsom att verifiera utgående kundorder, hantera packning och paketsortering, påfyllning av varulager samt andra relaterade lageraktiviteter. En samarbetsinriktad inställning gentemot kollegorna är en essentiell del av arbetsmiljön. På lagret strävar vi gemensamt efter hög arbetskvalitet och en positiv atmosfär.
Arbetstiderna förläggs under nätter, främst i intervallet 21:00-06:00. Dem vanligaste arbetspassen är mellan Fre-Lör & Sön-Mån. Detta erbjuder en utmärkt möjlighet för dig att smidigt kombinera studier med extrajobb och öka din ekonomiska trygghet.
Du kommer att vara anställd av StudentConsulting, men din placering kommer vara hos vår kund.
Jobbet är under sommaren, främst vecka 26-32, därför ser vi att du är tillgänglig under denna period. För att vara en lämplig kandidat för denna position ser vi att du är antingen studerande eller har en huvudsaklig sysselsättning på minst 50% vid sidan av.
DETTA SÖKER VI
Vi letar efter dig som är i början av dina studier (har minst 1,5 år kvar), har ett deltidsjobb eller egen verksamhet.
• Uppdraget kräver att man har truckkort A1-4 behörighet.
• Vi ser att du är en flexibel, ansvarsfull, pålitlig och arbetsvillig person som kan vara redo att hoppa in med kort varsel.
• Arbetet kan vara relativt tungt så det krävs att man har god fysik.
• Företaget är beläget i utkanten av Växjö och därför ser vi gärna att du som söker har körkort och tillgång till bil.
• Är tillgänglig för arbete upp till heltid mellan vecka 26-33.
Vi erbjuder dig ett fritt arbete med stort ansvar hos en väletablerad kund. Låter tjänsten intressant? Tveka inte på att ansöka redan idag - vi är intresserade av dig och dina erfarenheter! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24
