Välbetalt extrajobb som truckförare på nätter i Växjö!
2025-10-10
Har du en huvudsaklig sysselsättning, såsom studier, deltidsjobb eller egen verksamhet, och söker ett välbetalt extrajobb som truckförare? Då kan detta vara jobbet för dig!
Vi söker nu truckförare till vår uppskattade kund - ett väletablerat transport- och logistikföretag i Växjö. Arbetet sker på avrop under kvällar och nätter, och behov kan förekomma alla veckans dagar. Det största behovet finns under den kommande perioden, särskilt kring julhandeln, men även löpande fram till sommaren.
Truckkörning och orderplock
Kontroll av kundorder
Packning, sortering och påfyllning av varulager
Övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter
Vi erbjuder dig:
Ett varierande extrajobb på kvällar och nätter hos en etablerad arbetsgivare inom transport och logistik - perfekt för dig som vill förstärka din inkomst under julen och framåt.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande!
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är studerande (minst 50 %) eller har annan huvudsaklig sysselsättning
• Har truckkort A1-4 och B1-4.
• Är flexibel, pålitlig och arbetsvillig
• Har god fysik då arbetet stundtals kan vara tungt
• Har körkort och tillgång till bil (lagret ligger i utkanten av Växjö)
OM FÖRETAGET
