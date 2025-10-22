Välbetalt extrajobb som träoperatör på Vida VMO i Orrefors!
2025-10-22
Studerar, har du ett deltidsjobb eller eget företag och söker efter ett extrajobb i Nybro/Orrefors? Vi söker nu dig som letar efter ett långsiktigt & stimulerande extrajobb där konkurrenskraftig lön erbjuds.
Till vår kund söker vi nu engagerade och ansvarstagande Träoperatörer i Orrefors.
I rollen som Träoperatör väntar flera centrala uppgifter och ansvarsområden. Dessa inkluderar bland annat att genomföra noggrann paketering och plastning av träprodukter för att säkerställa deras skydd under transport. En avgörande del av arbetsprocessen är att tilldela varje paket en unik ID-märkning för att säkerställa spårbarhet och underlätta en effektiv logistikprocess.
Ingen erfarenhet inom branschen krävs, men meriterande med liknande arbetslivserfarenhet.
För att trivas och lyckas i denna roll är dina personliga egenskaper av avgörande betydelse. Under arbetstid är det en grundläggande förutsättning att inte använda telefonen för att säkerställa ett fullständigt fokus på de tilldelade uppgifterna. En förmåga att hantera och anpassa sig till fastställda tidsramar är också en viktig aspekt, där effektivitet och punktlighet är centrala element i arbetsutförandet. Det är meriterande om du innehar truckkörkort för motviktstruckar, vilket ytterligare kan stärka din profil för rollen.
Anställningen innefattar en tydlig och omfattande introduktion. En omfattande utbildning kommer att tillhandahållas, inklusive praktisk information och teoretisk säkerhetsgenomgång med arbetsgenomgång och policys.
Arbetsupplägget innebär en långsiktighet och skapar en balanserad arbetsrytm för den aktuella rollen.
DETTA SÖKER VI
För att trivas och lyckas i rollen bör du beskriva dig som händig, nyfiken och med god förmåga att ta egna initiativ. Industrierfarenhet inom träbranschen anses vara en fördel. Det är därtill viktigt att du har som vana av att följa arbetstider.
För att kunna extrajobba via oss behöver du en annan huvudsakligsysselsättning, såsom studier, annat deltidsjobb eller eget företag.
Det är en grundläggande förutsättning att du kan hantera enklare uppgifter med hjälp av grundläggande datavana. Vidare krävs goda kunskaper i svenska, då säkerhetsinformation främst tillhandahålls på detta språk. En viktig aspekt är också förmågan att snabbt lära sig och anpassa sig till arbetsuppgifterna på plats.
Körkort och tillgång till bil är ett krav! Truckkort är meriterande.
Vida VMO betonar betydelsen av säkerhet, det är deras högsta prioritet. Tidigare anställda har framhållit vikten av att undvika övermodighet, särskilt med tanke på damm och spån i luften.
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Isabel Sigfridsson Perea isabel.sigfridsson.perea@studentconsulting.com +46726017209
