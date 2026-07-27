Välbetalt extrajobb på Dagabs lager i Hisings Backa
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2026-07-27
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som lagerarbetare arbetar du med att säkerställa att rätt varor når butik i tid. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består av orderplock, sortering och placering av gods samt truckkörning för att flytta och lagra varor på lastpall. Truckkort är inget krav – du får all utbildning på plats.
På lagret hanteras livsmedel i tre olika temperaturzoner:
Färskavdelning (+4 °C)
Kolonialavdelning (rumstemperatur)
Frysavdelning (-26 °C)
Du kommer att tillhöra en huvudavdelning där du arbetar större delen av tiden, men arbete på övriga avdelningar kan förekomma vid behov.
Arbetet är mycket fysiskt krävande där tunga lyft är vanligt förekommande. Arbetet innebär också hantering av alla sorters livsmedel.
Arbetstider
Tjänsten är främst förlagd till vardagar, med möjlighet till helgarbete på sikt.
Arbetspassen är:
Dag: cirka kl. 06:00–15:00
Kväll: kl. 14:45–23:15
Vi söker dig som kan arbeta ungefär två pass i veckan under terminerna och själv lägger din tillgänglighet veckovis. Under sommaren och storhelger är ett krav du kunna arbeta upp till heltid.
Anställningen inleds med två veckors betald heltidsutbildning, måndag–fredag, kl. 14:45 – 23:15. Under utbildningen får du bland annat truckutbildning, vilket innebär att tidigare truckkort inte är ett krav.
Vi söker:
Du är student och har minst två år kvar av dina studier. Du har tidigare erfarenhet av lagerarbete och trivs i en miljö med högt tempo där fysiskt arbete är en naturlig del av vardagen.
Vi ser även att du kan arbeta upp till heltid under somrarna 2027 och 2028, främst under vecka 26–33.
Vi erbjuder dig:
Hos oss får du ett välbetalt extrajobb med hög timlön och OB-tillägg, samtidigt som du får stor flexibilitet att kombinera arbetet med din andra sysselsättning.
Du får dessutom:
Flexibel schemaläggning
Betald introduktion och utbildning
Möjlighet till heltidsarbete under sommaren
Tillgång till gym
Personalbutik med förmånliga priser!
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.Kvalifikationer
För att vara aktuell för tjänsten behöver du:
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna anställas i denna tjänst.
Du har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50% (t.ex. studier, deltidsjobb, eget företag eller elitidrott). Intyg krävs innan eventuell anställning.
Behärska svenska i tal och skrift, eftersom utbildning, säkerhetsgenomgångar och instruktioner genomförs på svenska
Vikt kommer såklart även att läggas vid dina övriga personliga egenskaper.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen!
Om Dagab
Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Mat.se och Middagsfrid. Dagab ansvarar för att Axfood sortiment, inköp och logistik ska fungera optimalt och har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet från sortiment och inköp, till lagerhantering och distribution.
Om Job&Talent
Job&Talent är en global innovatör som med hjälp av AI och smart teknik förändrar bemanningsbranschen i grunden. Vi gör det enklare för företag att hitta rätt personal och för människor att hitta rätt arbetsgivare – snabbt, transparent och tillgängligt för alla.
Vårt mål är att stärka människorna som får världen att fungera, och med vår moderna plattform skapar vi framtidens arbetsmarknad. Bara under det senaste året hjälpte vi över 300 000 personer till jobb hos mer än 3 200 företag världen över – inom allt från logistik, butik, transport och tjänstemän. Med starka investerare som Atomico, Goldman Sachs, Kinnevik, BlackRock och SoftBank i ryggen växer vi snabbt. Och vi har bara börjat.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar ansökningar från personer med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8000180-2117179". Arbetsgivare Jobandtalent Sweden AB
(org.nr 559104-6148), https://jobb.jobandtalent.com
Södra Gubberogatan 8 (visa karta
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416 63 GÖTEBORG Arbetsplats
Job&Talent Jobbnummer
10012625