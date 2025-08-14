Välbetalt extrajobb på Dagabs lager i Hisings Backa
Svenska Storesupport Bemanning AB / Lagerjobb / Göteborg Visa alla lagerjobb i Göteborg
2025-08-14
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
Arbetet på Dagabs lager innebär främst:
arbete med orderplock
sortering och placering av gods till rätt del av lagret
flyttning och lagring av varor på lastpall med hjälp av truck
Livsmedelsprodukterna plockas på tre olika avdelningar med olika temperaturer, en färskavdelning (+ 4 grader), en kolonialavdelning (rumstemperatur) och en frysavdelning (- 26 grader). I denna rekrytering söker vi personal till kolonialavdelningen.
Som medarbetare hos Storesupport by Job&Talent har du en av dessa avdelningar som din huvudavdelning och där kommer du att arbeta majoriteten av tiden. Arbete på andra avdelningar förekommer vid behov.
Arbetet är mycket fysiskt krävande där tunga lyft är vanligt förekommande. Arbetet innebär också hantering av alla sorters livsmedel.
Start för tjänsten kommer ske under September/Oktober 2025
Arbetstider Denna tjänst är framförallt förlagt till vardagar, på sikt finns även möjlighet för arbete under helgen.
Dagpassen är förlagda mellan cirka kl. 06:00-15:00 och kvällspassen är förlagda till kl. 14:45-23:15.
Vi ser att du vill och kan arbeta cirka två gånger i veckan under terminstid. Du lägger dig tillgänglig för arbete veckovis.
En förutsättning för att anställas i denna tjänst är att du vill och kan jobba upp till heltid under somrar och storhelger.
Arbetet börjar med två veckors betald utbildning på heltid måndag-fredag under kvällstid, cirka kl. 15:00-23:00. Truckkort är inget krav då du utbildas på plats!
Vi söker dig som: Är student och har minst 2 år kvar på dina studier
Vill och kan jobba upp till heltid sommaren 2026 och 2027. (Det gäller främst vecka 26-33).
Har tidigare lagererfarenhet
Trivs med ett fysiskt och aktivt arbete
Vi erbjuder dig: Ett välbetalt arbete med hög timlön och OB-tillägg
Flexibel schemaläggning
Personalbutik med mycket förmånliga priser
Gym
Sommarjobb upp till heltid
Betald upplärning
Vi erbjuder våra medarbetare flexibel löneutbetalning genom Cappy. En frivillig förmån som ger dig möjligheten att när som helst mellan ordinarie lönedagar själv göra uttag från din intjänade lön.
Krav För att anställas och vara anställd i denna tjänst krävs det att du studerar eller har en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50%.
Truckutbildning, arbetsplatsintroduktion, säkerhetsregler, säkerhetsgenomgångar och övriga instruktioner sker på svenska vilket innebär att du behöver behärska det svenska språket bra.
Du måste ha fyllt 18 år för att kunna anställas i denna tjänst.
Om Dagab
Dagab är en del av Axfood, Sveriges näst största aktör inom dagligvaruhandeln med varumärken som Willys, Hemköp, Tempo, Axfood Snabbgross, Mat.se och Middagsfrid. Dagab ansvarar för att Axfood sortiment, inköp och logistik ska fungera optimalt och har en nyckelroll i Axfoods arbete med att ständigt effektivisera varuflödet från sortiment och inköp, till lagerhantering och distribution.
Om Storesupport by Job&Talent
Storesupport är en del av Job&Talent, en av de snabbast växande aktörerna inom rekryterings- och bemanningsbranschen globalt, med huvudkontor i Madrid och verksamhet på de största europeiska marknaderna, USA och Sydamerika. Job&Talent erbjuder kvalitativa rekryterings- och bemanningstjänster inom bland annat logistik, industri, bygg, event, administration och detaljhandel. I Sverige sysselsätter vi årligen 10 000 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder kronor.
Vi använder oss av Verifieras kontrollverktyg för att säkerställa att de aktuella kandidaterna inte har en bakgrund som är oförenlig med den aktuella tjänsten.
Intresserad?
Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Varmt välkommen! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Storesupport Bemanning AB
(org.nr 556655-9422), http://storesupport.se/ Arbetsplats
Storesupport Kontakt
Markus markus.gustafsson@jobandtalent.com Jobbnummer
9458893