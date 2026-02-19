Vaktmästare till Villa Foresta - bli en nyckelperson i en ikonisk destinati
Stockholm Meeting Selection AB / Vaktmästarjobb / Lidingö Visa alla vaktmästarjobb i Lidingö
2026-02-19
, Solna
, Stockholm
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholm Meeting Selection AB i Lidingö
, Stockholm
, Täby
, Upplands-Bro
, Ekerö
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en historisk miljö som just nu får nytt liv?
Villa Foresta - den ikoniska borgen som Wilhelmina Skogh lät uppföra åren 1908-1910 - står inför en ny era. Med ambitionen att återigen bli en levande mötesplats för gastronomi, upplevelser, möten och vardagsliv för hela Lidingö söker vi nu en engagerad och serviceinriktad vaktmästare som vill vara med på resan.
Hos oss blir du en viktig del av helheten - där kvalitet, omtanke och upplevelser i världsklass står i fokus.
Om Villa Foresta
Villa Foresta är idag en etablerad hoteldestination med:
• 103 hotellrum
• 10 konferensrum
• Flera restauranger och barer
Under pågående och kommande utvecklingsetapper tar anläggningen nästa stora steg och utökas bland annat med:
• Ett 900 m2 stort spa med pooler och bastuvärld
• Nya upplevelsemiljöer som stärker Villa Foresta som destination året runt
Detta är en arbetsplats i ständig utveckling - perfekt för dig som gillar variation, ansvar och stolthet i ditt arbete.Publiceringsdatum2026-02-19Om tjänsten
Som vaktmästare på Villa Foresta har du en central roll i den dagliga driften. Du arbetar nära kollegor inom reception, restaurang, kök och housekeeping och bidrar till att våra gäster möts av en välfungerande, trygg och välkomnande miljö - varje dag.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Löpande fastighets- och underhållsarbete
• Felsökning och enklare reparationer
• Kontakt och samordning med externa leverantörer
• Stöd till konferens- och gästverksamheten
• Aktivt bidra till ordning, säkerhet och helhetsupplevelse
Hotellet är öppet sju dagar i veckan och arbetet kan vara förlagt till kvällar och helger.
Vem är du?
Vi söker dig som:
• Har några års erfarenhet av vaktmästeri eller liknande roll
• Har god teknisk förståelse och ett lösningsorienterat arbetssätt
• Är serviceinriktad, prestigelös och ansvarstagande
• Trivs i en miljö med högt tempo och många kontaktytor
Meriterande erfarenheter:
• VVS
• Styr- och reglerteknik
• Konferensteknik
• Tidigare arbete inom hotell eller besöksnäring
Du är social, kommunikativ och uttrycker dig väl på svenska och engelska. B-körkort är ett krav.
Vad erbjuder vi dig?
Hos Stockholm Meeting Selection (SMS) blir du en del av en familjär organisation med stora ambitioner. Vi skapar unika destinationer där både gäster och medarbetare ska trivas, utvecklas och känna stolthet.
Vi erbjuder:
• Tillsvidareanställning på heltid med 6 månaders provanställning
• Kollektivavtal och lön enligt överenskommelse
• En varierad och ansvarsfull roll i en inspirerande miljö
• Möjlighet att vara med och utveckla en av Lidingös mest unika mötesplatser
Vi tror på engagemang, samarbete och att det mesta går att lösa - tillsammans.Så ansöker du
Känner du att detta är rollen du inte vill missa?
Skicka in din ansökan så snart som möjligt - urval sker löpande.
Välkommen till Villa Foresta - vi ser fram emot att välkomna dig till vår familj. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholm Meeting Selection AB
(org.nr 556817-9799) Jobbnummer
9751305