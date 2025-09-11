Vaktmästare till Vattmyraskolan och Sandvikskolan
Järfälla kommun, Vattmyraskolan / Vaktmästarjobb / Järfälla Visa alla vaktmästarjobb i Järfälla
2025-09-11
, Sollentuna
, Upplands-Bro
, Danderyd
, Sundbyberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järfälla kommun, Vattmyraskolan i Järfälla
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
På Utbildningsförvaltningen i Järfälla kommun arbetar omkring 3 100 medarbetare i någon av våra 39 förskolor, 22 skolor, gymnasium, vuxenutbildning och central förvaltning. Vår verksamhet präglas av våra ledord: professionalitet, kollegialitet och utvecklingskraft. Med mod och kompetens driver vi verksamheten framåt, och vi värdesätter ömsesidig respekt och förståelse mellan kollegor. Tillsammans strävar vi efter att göra varandra bättre, för vi vet att när vi gemensamt utvecklas och ständigt förbättras, så tar vi Järfälla framåt.
Välkommen med din ansökan till Vattmyraskolan och Sandvikskolan i Järfälla! Hoppas att just du vill vara med och utveckla våra skolor ytterligare!
Vattmyraskolan är en F-6 skola med ca 370 elever. På skolan finns en kommunövergripande inkluderande
verksamhet för elever med generell/grav språkstörning - Språkspåret. Vi har elever med språkstörning inkluderade i
samtliga årskurser.
Sandvikskolan är en F-6 skola med ca 220 elever. På skolan finns även Anpassad grundskola.
Arbetstiden fördelas 60% på Vattmyra och 40% på Sandvik.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Du kommer i rollen som skolvaktmästare vara ansvarig för att åtgärda fel och brister i skolans lokaler och skolgård samt ansvara för systematisk skötsel, underhåll och besiktning av skolans fastigheter. Du kommer i samarbete med skolledning ansvara för det systematiska brandskyddsarbetet samt skyddsronder. Vaktmästare är kontaktperson för både interna och externa samarbetspartners, exempelvis hyresvärd och städbolag. Du ansvarar även för att organisera ommöbleringar och omflyttningar samt inventering av möbler, utrustning och annat. Du ansvarar för beställning av diverse material samt varumottagning och varutransporter. Du kommer vidare också att ansvara för nycklar, larm sophämtning, källarutrymmen och annat som hör vaktmästeriets ansvarsområden till.Kvalifikationer
Vi söker dig som har gymnasial utbildning och relevant arbetslivserfarenhet för aktuell tjänst. Tidigare erfarenhet av arbete som skolvaktmästare är meriterande. Arbetet ställer krav på både teknisk och IT-kompetens som bland annat innebär grundläggande kunskaper kring mailhantering samt förmåga att sätta sig in i aktuella system som används.
Körkort är ett krav.
Du kan arbeta självständigt och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har även god samarbetsförmåga och kan skapa goda relationer då arbetet innebär många kontaktytor med elever, personal, interna och externa samarbetspartners. Då arbetet är ojämnt fördelat över året krävs god förmåga att kunna prioritera och organisera arbetet. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper, i synnerhet avseende förmåga att möta elever.
ÖVRIGT
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ett utdrag ur belastningsregistret krävs för arbete inom förskolor och skolor.
Vi genomför begränsade bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, sehttps://www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Provanställning kan komma att tillämpas. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276606". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla kommun
(org.nr 212000-0043) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Järfälla kommun, Vattmyraskolan Jobbnummer
9503271