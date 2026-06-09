Vaktmästare till vård- och omsorgsförvaltningen
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen / Vaktmästarjobb / Botkyrka Visa alla vaktmästarjobb i Botkyrka
2026-06-09
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Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Vård- och omsorgsförvaltningens ansvar är att ge vård, omsorg och stöd till äldre och personer med funktionsnedsättning samt ge stöd till deras anhöriga. Vårt mål är att med medborgarens fokus ge goda förutsättningar till en självständig, stimulerande och trygg livssituation - dygnet runt. Vi är 2 500 medarbetare som i våra olika funktioner ger stöd och omsorg till de medborgare som behöver det.
Tjänsten och arbetsuppgifterna
I rollen som vaktmästare hos oss i vård- och omsorgsförvaltningen kommer du att vara en del av ett team med tre andra vaktmästare samt en lokalsamordnare, där ni arbetar nära varandra och över hela förvaltningen.
Du ansvarar för samtliga verksamheter inom beståndet och arbetar därför inte mot ett enskilt fast objekt utan där behovet finns. Tillsammans med de andra vaktmästare stödjer ni verksamheterna genom att skapa en trygg och välskött miljö för både personal och våra medborgare.
Dina huvudsakliga uppgifter inkluderar:
utföra enklare reparationer och underhåll av lokaler och fastigheter.
hantera serviceärenden från medarbetare och verksamheter, där du självständigt prioriterar och löser problem på ett professionellt sätt.
montera och demontera inventarier.
flytta taklyftar.
reparera vårdsängar.
arbeta ambulerande.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik. Under 2026 genomför vi en gemensam kulturresa där fokus ligger på att alla medarbetare ska känna sig sedda, bekräftade och viktiga.
Du blir en del av en inkluderande arbetsplats där respekt, samarbete och omtanke är en självklar del av vardagen. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom fastighetsskötsel och service, samtidigt som du bidrar till att göra skillnad i vardagen för både personal och medborgare.
Du som söker till oss
Du har en avslutad gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning inom exempelvis hantverk, snickeri eller fastighetsskötsel.
Övriga krav
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
B-körkort, eftersom tjänstebil används i arbetet.
Meriterande
Erfarenhet av besiktningar samt grundläggande kunskaper inom fastighetsskötsel och byggarbeten.
Några års erfarenhet av arbete som vaktmästare eller inom fastighetsskötsel.
Erfarenhet av arbete som vaktmästare inom kommunal verksamhet, gärna inom vård- och omsorgsförvaltning.
Vi söker dig som är en stabil och pålitlig person med ett lösningsorienterat arbetssätt. I rollen som vaktmästare möter du olika typer av utmaningar i vardagen, vilket kräver att du kan tänka praktiskt och hitta effektiva lösningar. Du har en god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta tillsammans med andra, samtidigt som du är självgående och tar ansvar för dina arbetsuppgifter. Du är trygg i ditt arbetssätt, kreativ i ditt problemlösande och kan hantera stressiga situationer på ett lugnt och professionellt sätt.
Vi värdesätter att du bidrar till en positiv arbetsmiljö där samarbete, service och lösningsfokus står i centrum.
Välkommen med din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka Kommun
(org.nr 212000-2882), http://botkyrka.se/
Munkhättevägen 45 (visa karta
)
147 85 TUMBA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Botkyrka kommun, Vård och omsorgsförvaltningen Kontakt
Nikola Matejic nikola.matejic@botkyrka.se Jobbnummer
9953850