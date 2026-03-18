Vaktmästare till Transportenheten, Sundsvall Sommar 2026
Region Västernorrland / Vaktmästarjobb / Sundsvall Visa alla vaktmästarjobb i Sundsvall
2026-03-18
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Sundsvall
, Timrå
, Härnösand
, Kramfors
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Fastighet och services huvuduppgift är att tillhandahålla service till patienter samt personal vid regionens övriga enheter. Vi arbetar länsövergripande med allt från administration och upphandlingar till teknik och transporter.
Vid Transportenheten i Sundsvall arbetar ca 50 personer. Transportavdelningen arbetar med bland annat transporter av sjukvårdsförnödenheter, patienttransporter, avfallshantering, läkemedelsdistribution, post- och godshantering samt matleveranser. Även ingår transporter till Regionens verksamheter utanför sjukhuset och övriga sjukhus i länet. Vi söker nu vikarier för sommaren 2026!
Som vaktmästare på transportenheten svarar du för transporter av bland annat patienter inom sjukhusets lokaler, post, gods, mat inom sjukhuset och mellan externa kunder och interna kunder på bland andra hälsocentraler och tandvårdskliniker. En självklarhet vid alla leveranser och hämtningar är ett gott uppträdande och ett gott bemötande. Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid men några kvälls- och nattpass samt helger förekommer. Du kommer att arbeta i en flexibel organisation där tempot är högt och där det ställs stora krav på självständighet.
Tjänsterna avser vikariat på heltid under sommaren 2026 med tillträde 2026-06-01 eller enligt överenskommelse till och med semesterperiodens slut.
Dina arbetsuppgifter
Transportera patienter mellan sjukhusets olika lokaler.
Hantera och distribuera post, gods och mat inom sjukhuset samt till externa och interna kunder
Vi söker dig som
Har fullgjort grundskolan
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Har B-körkort
Det är meriterande om du
Har en fullgod gymnasieutbildning
Har goda kunskaper i engelska i tal och skrift
Har truckkort A2, D1
Har ytterligare språkkunskaper
Har arbetslivserfarenhet inom vård, transport och/eller logistik
Är utbildad i hjärt- och lungräddning (HLR)
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Stabil: Är lugn, stabil och kontrollerad i stressituationer. Behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på sätt saker.
Samarbetsförmåga: Arbetar bra med andra kollegor. Relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Serviceinriktad: Är lugn, uppmärksam och tillmötesgående i sitt bemötande. Har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och anstränger sig för att leverera lösningar.
Strukturerad: Planerar, organiserar och prioriterar arbetet på ett effektivt sätt. Sätter upp och håller tidsramar.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske.
Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2026:030". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Anders Isaksson +4660181202 Jobbnummer
9805111