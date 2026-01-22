Vaktmästare till Stureby vård- och omsorgsboende
2026-01-22
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden.
Vill du göra skillnad i Stockholmarnas vardag, och jobba i en spännande och växande stadsdel? Hos oss får du utvecklas och växa med uppgiften. Vi arbetar för att hitta nya innovativa arbetssätt för ett hälsosamt och meningsfullt åldrande. Till stöd för detta har vi ett innovationscentrum med framstående välfärdsteknik inom vård och omsorg. Tillsammans arbetar vi för att vara ett stadsdelsområde i en trygg stad att växa upp, leva och att åldras i.
Vill du ha ett självständigt och varierat arbete där din kompetens gör skillnad varje dag?
Som vaktmästare på Stureby vård- och omsorgsboende har du en nyckelroll i att skapa en trygg, fungerande och trivsam miljö för både boende och medarbetare.
Här får du ett praktiskt arbete med tydligt ansvar där ingen dag är den andra lik.
Välkommen till oss
Stureby vård- och omsorgsboende är ett kommunalt äldreboende med 90 lägenheter för personer med demenssjukdom. Här arbetar cirka 100 medarbetare i team med fokus på trygghet, kvalitet och personcentrerad omsorg. Vi arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där målet är att skapa en meningsfull och fungerande vardag för både boende och medarbetare.
Vi erbjuder
Din roll
Som vaktmästare ansvarar du för att lokaler, inventarier och gemensamma utrymmen fungerar väl och bidrar till en säker och trivsam arbetsmiljö. Du kommer arbeta förebyggande men också kunna hitta snabba lösningar. Rollen innebär ett stort eget ansvar och självständigt arbete i kombination med nära samarbete med verksamheten, fastighetsägare och externa entreprenörer. Service är en central del av uppdraget, med daglig kontakt med boende, personal och anhöriga.
Tjänsten är bred och varierad. Cirka 70 % av arbetet är förlagt till Stureby vård- och omsorgsboende, medan resterande 30 % inom andra verksamheter.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Fastighetsskötsel, tillsyn och rondering.
Felsökning, enklare reparationer och felanmälningar Systematiskt brandskyddsarbete och arbetsmiljöarbete
Möblering, omflyttningar samt montering och reparation av inventarier
Service och stöd till personal och boende
Hantering av nycklar och låssystem
Beställningar och varumottagning
Posthantering
Skötsel av förråd och materiallager
Övriga uppgifter som verksamheter anser relevanta inom vaktmästaruppdraget (besiktning av rum, hantering av matavfall etc).
Din kompetens och erfarenhet
Krav för tjänsten
Gymnasieutbildning, gärna med inriktning mot fastighetsskötsel, eller annan relevant utbildning.
Erfarenhet av arbete som vaktmästare eller inom fastighetsskötsel.
God förmåga att kommunicera på svenska i både tal och skrift.
God IT-vana och förmåga att arbeta i digitala administrativa och kommunikativa system, exempelvis Officepaketet.
B- körkort.
Det är meriterande om du dessutom har:
Utbildning inom teknik, bygg eller hantverk.
Tidigare erfarenhet av arbete som skolvaktmästare.
Erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete.
För att passa bra och trivas i rollen behöver du vara social, utåtriktad samt ha en hög grad av servicekänsla. Du är både flexibel och en problemlösare samtidigt som god planeringsförmåga är av stor vikt. Du behöver kunna arbeta självständigt och ha förmåga att ta egna initiativ och prioritera. Det är av stor vikt att du kan samarbeta och ha bra relationer med äldreboendet och gruppbostäders personal, förvaltare, entreprenörer och andra externa samarbetspartners.
Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Provanställning kan komma att tillämpas
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Enskede Årsta Vantör är en av 11 stadsdelsförvaltningar i Stockholms stad. Som en del av Stockholms stad erbjuder förvaltningen förskola och fritid, omsorg om äldre och funktionsnedsatta, socialtjänst, förebyggande och trygghetsskapande arbete, stadsutveckling och parkskötsel till våra 105 000 stockholmare som bor i stadsdelsområdet. Vi står inför spännande utmaningar när Enskede Årsta Vantörs stadsdelsområde växer och helt nya stadsdelar byggs. Cirka 18 000 nya lägenheter planeras till år 2030.
