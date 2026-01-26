Vaktmästare till Sodexo verksamhet i Uppsala
2026-01-26
Är du praktiskt lagd, lösningsorienterad och trivs med att ge god service? Då kan du vara den vi söker!
Vi söker nu en vaktmästare till vår kunds verksamhet i Uppsala. I rollen ansvarar du för att lokalerna är välskötta och funktionella och ger vår kund daglig service i världsklass!
Vad du kommer att jobba med:
• Flyttar, ommöbleringar och montering av möbler
• Post- och godshantering
• Avfall- och returpappershantering
• Tillsynsrundor i fastigheten
• Behjälplig med konferensutrustning/teknik
Vad du bidrar med:
• Tidigare erfarenhet från liknande arbetsuppgifter
• God servicekänsla och förmåga att möta olika människor
• Sinne för ordning och reda och hög kvalitet
• God datorvana och kunskap i Excel
• God fysik då arbetet ibland kan innefatta tunga lyft
• Kommunikativ förmåga
• Viss teknisk kompetens
Vad vi erbjuder:
• Flexibel och dynamisk arbetsmiljö
• Tillgång till löpande utbildning och utvecklingsprogram
• Möjligheter att växa inom företaget
• Stort fokus på hälsa och säkerhet
• Volontärarbete på betald arbetstid

Publiceringsdatum 2026-01-26

Om tjänsten
Tillsvidareanställning med inledande provanställning. Heltid, dagtid måndag-fredag.
Din ansökan vill vi ha senast den 10-02-2026. Ansökan kan endast göras via vår hemsida.
Observera att alla medarbetare inom Sodexo ska ha genomgått en identitetsvalidering innan anställning.
Mer om Sodexo och vilka vi är
• Vårt syfte, hållbarhetsarbete och våra tjänster
• Medarbetarsidorna Mitt Sodexo
Redo att vara en del av något större! Ansök idag! Ersättning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Sodexo AB (org.nr 556528-2984)
