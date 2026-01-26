Vaktmästare till Socialförvaltningens enhet för Fastighet & Service
2026-01-26
Vill du vara med och skapa trygga, välskötta och förtroendeingivande miljöer för såväl personal som brukare inom socialtjänsten i Helsingborg? Är du en erfaren vaktmästare, händig och brinner för ett gott utfört arbete? Välkommen med din ansökan!
Om arbetsplatsen
I Helsingborgs stad ansvarar Socialförvaltningen för individ- och familjeomsorg. Vårt uppdrag är att möjliggöra för invånare att bli självständiga i livet så att de kan ta en aktiv del i samhället.
Vi har nu genomgått en spännande organisationsförändring med fokus på att skapa en mer tillgänglig socialtjänst utifrån tre huvudområden: myndighet, insatser och service samt boende. Utöver dessa huvudområden finns olika stödfunktioner. Som vaktmästare kommer du att ingå i Fastighet och serviceenheten. Enheten består av ett team som arbetar med internservice; fastighets- och lokalfrågor, reception och konferens. De olika funktionerna arbetar nära tillsammans, och bidrar gemensamt till att skapa trygga och välskötta miljöer för såväl medarbetare som klienter.
Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare hos oss får du en nyckelroll i att säkerställa en kompetent och effektiv fastighetsservice inom hela förvaltningen. Inom verksamheten finns såväl kontorsmiljöer, som boenden och lägenheter inom det bostadssociala programmet. Arbetet är varierat. Till arbetsuppgifterna hör att planera och utföra service, reparera och ta hand om bostäder, lokaler och dess inventarier, men kan även omfatta skötsel av grönytor och utemiljö vid behov. Du kommer att vara arbetsledare och handledare för några av dina kollegor.
Vi behöver en verksamhetsnära person som kan ge våra verksamheter trygghet genom snabb och professionell hantering av ärenden. Vissa ärenden åtgärdar du själv, andra ansvarar du för att någon annan utför.
Du kommer att arbeta mycket med att utföra mindre reparationer och inre löpande underhåll av bostäder och lokaler. I arbetet ingår mindre flyttar, att upphäva stopp i vaskar, brunnar och toaletter, ta emot leveranser och montera möbler, enklare målningsarbeten och hantering av nycklar. Du arbetar både självständigt och genom att involvera stadens Fastighetsförvaltning, fastighetsägare, våra tjänste- och produktleverantörer och dina kollegor. Du kan också komma att vara involverad i olika lokalanpassningsprojekt
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år.Kvalifikationer
För att lyckas i rollen är det viktigt att du är praktisk, lösningsorienterad och händig samt har god förmåga att planera och samordna.
Som person är du självgående, lösningsorienterad och har hög arbetsmoral och samarbetsförmåga. Du delar gärna med dig av din kunskap till andra och har en god förmåga att se verksamhetens behov. Du motiveras av att ge god service och skapa professionella relationer och har god kommunikationsförmåga.
För att trivas som vaktmästare hos oss är det viktigt att du tycker om att arbeta flexibelt och ha kontakt med människor. Tjänsten kräver att du kan ta egna initiativ i linje med verksamhetens bästa.
Vi tror att du har en bakgrund som visar ett genuint intresse för lokal- och fastighetsservice. Du har troligen yrkesinriktad gymnasial utbildning och minst tre års arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten. Har du eftergymnasial yrkesutbildning är det meriterande. Tidigare erfarenhet av arbetsledning, handledning eller projektledning är meriterande.
Tjänsten innebär bilkörning till och mellan verksamheter inom staden, och vi ställer därför krav på B-körkort. Goda kunskaper i svenska i tal och skrift är nödvändigt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Intervjuerna kommer att hållas under februari månad 2026 och vi kommer att kalla löpande till intervjuer under ansökningstiden. Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-02-08
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Antal tjänster: 1
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. I ansökan ska CV och övriga för tjänsten relevanta handlingar bifogas, exempelvis utbildningsbevis eller legitimation. Du kommer även få besvara urvalsfrågor.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Fackliga företrädare
