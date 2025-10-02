Vaktmästare till slalombackarna säsongen 2025-2026
Östersunds Kommun / Fastighetsskötarjobb / Östersund Visa alla fastighetsskötarjobb i Östersund
2025-10-02
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Kommun i Östersund
Är du en problemlösare som älskar att vistas i snö? Vi söker nu dig som vill bli vår nya vaktmästare till slalombackarna säsongen 2025-2026
Säsongsanställning med schemalagd arbetstid (dag, kväll och helg) under perioden november till april.
Om rollen
Som vaktmästare i våra slalombackar kommer du att spela en viktig roll i att säkerställa att allt fungerar smidigt och att våra besökare får en fantastisk upplevelse. Du kommer att ansvara för dagliga underhållsuppgifter, som att hålla liftsystemen i toppskick, sköta snökanoner och säkerställa att säkerhetsprotokoll följs. Sälja liftkort är också en del i det dagliga arbetet. I november och december arbetar man med snöläggning och därefter, när backarna öppnar, så ligger fokuset på att sköta lift och ge våra besökare god service.Publiceringsdatum2025-10-02Utbildningsbakgrund
Vi letar efter dig som har erfarenhet av arbete i liknande miljöer. Ingen formell utbildning krävs, men det är toppen om du har kunskap om tekniskt underhåll och reparationer.Erfarenheter
Samtidigt som vi gärna ser tidigare erfarenhet, är personlighet och vilja att lära ännu viktigare. Har du arbetat i en serviceinriktad roll eller med tekniskt underhåll tidigare, är det ett plus.
Kunskap och färdigheter
• Teknik: Förståelse för hur liftsystem och snökanoner fungerar.
• Problemlösning: Förmåga att hantera oväntade situationer effektivt.
• Kommunikation: Att enkelt kunna förklara säkerhetsfrågor till besökare och kollegor.
• Samarbetsförmåga: Du kommer att jobba tätt med teamet för att säkerställa en säker och rolig miljö. Kvalifikationer
• B körkort som lägst.
• Förarbevis snöskoter.Så ansöker du
Känner du att det här låter som jobbet för dig? Vi ser fram emot att få höra från dig och upptäcka vad du kan tillföra vårt team. Välkommen med din ansökan!
Intervjuer sker löpande, sista ansökningsdag 2025-10-24.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Kultur- och fritidsförvaltningen
Var med och skapa små och stora vardagsäventyr. En rolig friluftsaktivitet i vacker natur eller varför inte en spännande kulturell upplevelse? Det finns många äventyr att ta del av på våra anläggningar och aktivitetsområden, liksom på våra bibliotek, fritidsgårdar och på Kulturskolan. Vi har också ett rikt föreningsliv inom både idrott och kultur. I Östersund finns något för alla som vill ha en aktiv och meningsfull fritid. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss.html Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Östersunds Kommun Kontakt
Enhetschef
Malin Bystedt malin.bystedt@ostersund.se 063-14 06 07 Jobbnummer
9538178