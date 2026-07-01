Vaktmästare till skola 50 % med möjlighet till heltid
TriGo Group AB / Fastighetsskötarjobb / Stockholm Visa alla fastighetsskötarjobb i Stockholm
2026-07-01
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TriGo söker nu en praktisk, självgående och serviceinriktad vaktmästare för ett spännande uppdrag hos en av våra kunder.
Tycker du om att lösa problem, arbeta praktiskt och ha en varierande arbetsdag där ingen dag är den andra lik? Då kan det här vara tjänsten för dig.
Introduktionen sker under juli och det ordinarie uppdraget startar i augusti i samband med skolstart.
Den fasta tjänsten omfattar 50 % och är förlagd hos en skola i Stockholms innerstad där du blir en viktig del av den dagliga verksamheten. Utöver detta finns goda möjligheter att arbeta extra som ambulerande vaktmästare hos andra av TriGos kunder, vilket innebär att den faktiska sysselsättningsgraden kan bli betydligt högre för rätt person.Publiceringsdatum2026-07-01Om tjänsten
Som vaktmästare ansvarar du för att skapa en välfungerande och trivsam miljö för skolans personal och elever. Du arbetar självständigt med varierande arbetsuppgifter kopplade till fastighet, service och underhåll.Dina arbetsuppgifter
Enklare fastighetsskötsel och löpande underhåll
Mindre reparationer och praktiska åtgärder i lokaler
Hantering av material, utrustning och beställningar
Följa upp och åtgärda felanmälningar
Kontakt med personal, entreprenörer och leverantörer
Säkerställa att lokaler och gemensamma utrymmen fungerar väl i vardagen
Som ambulerande vaktmästare hos våra övriga kunder kan arbetsuppgifterna även omfatta enklare fastighetsservice, montering, flytt av inventarier, serviceärenden och andra praktiska uppdrag.
Vi söker dig som
Är praktiskt lagd och trivs med att arbeta med händerna
Har erfarenhet av vaktmästeri, fastighetsskötsel eller liknande arbete (meriterande men inget krav)
Är serviceinriktad och tycker om att hjälpa andra
Är självgående, ansvarstagande och lösningsorienterad
Har god datorvana och kan arbeta i enklare system för ärendehantering
Talar och skriver svenska obehindrat
Har B-körkort
Om TriGo
TriGo grundades 2022 och är ett serviceföretag verksamt i Storstockholm. Vi erbjuder professionella tjänster inom lokalvård, fastighetsservice och närliggande servicetjänster till företag, skolor och andra verksamheter.
Hos oss arbetar engagerade medarbetare som brinner för service och problemlösning. Vi tror på ett nära samarbete, hög kvalitet och att alltid göra det lilla extra för våra kunder.
Vårt mål är att vara Sveriges enklaste serviceföretag att samarbeta med – både för våra kunder och våra medarbetare.
Arbetsort: På plats Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31
E-post: info@trigogroup.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare TriGo Group AB
(org.nr 559027-5797) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9987159