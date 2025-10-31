Vaktmästare till sektionen för Lokalservice boende
2025-10-31
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Ref: 20252506 Publiceringsdatum2025-10-31Dina arbetsuppgifter
Sektion Lokalservice boende söker nu en vaktmästare med hög servicekänsla och ett flexibelt förhållningssätt.
Som vaktmästare inom Lokalservice Boende ansvarar du för att skapa en trygg, fungerande och trivsam miljö för boende. Du arbetar med praktiska uppgifter som underhåll, reparationer och service, och är en viktig del i att säkerställa att våra lokaler håller hög standard.
Exempel på arbetsuppgifter som ingår i tjänsten:
• Utföra dagligt underhåll och reparationer av fastighetens inre och yttre miljö.
• Ansvara för tillsyn av teknisk utrustning och felanmälningar samt dokumentation av detta.
• Hantera nycklar, låssystem och enklare IT-relaterade installationer.
• Vara kontaktperson gentemot externa leverantörer vid service och underhåll.
• Delta i planering och genomförande av flytt, ommöblering och logistik.
• Bidra till ett gott samarbete med boende, kollegor och andra funktioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad gymnasieutbildning och som har erfarenhet av att arbeta som vaktmästare alt. fastighetsskötare eller fastighetstekniker. Vi vill att du har erfarenhet av att ha arbetat med styr- och reglerteknik och är van vid att arbeta i olika datorsystem. B-körkort för manuellt växlad bil och goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav.
• God teknisk förståelse och problemlösningsförmåga.
• Kunskap om fastighetsskötsel, enklare el- och VVS-arbeten är meriterande.Dina personliga egenskaper
• Serviceinriktad och lösningsfokuserad.
• Självständig men också en god lagspelare.
• Ansvarstagande och strukturerad.
• Flexibel och initiativrik.
I denna rekrytering kommer stor vikt läggas vid de personliga egenskaperna som är viktiga för tjänsten.
Vi erbjuder
• Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag.
• Möjlighet att utvecklas inom en viktig samhällsfunktion.
• Ett engagerat team och en arbetsplats med högt engagemang.
Om arbetsplatsen
Sektionen för Lokalservice boende består av 12 medarbetare varav 9 är vaktmästare och 3 administratörer som servar boende på arbetsmarknads och socialförvaltningen. Vårt uppdrag är att serva förvaltningens boende gällande återställning och moblering av lägenheter, avhjälpande inre och yttre underhåll av fastigheten, beställningar samt hantering av förråd. Sektionen har en central roll i utvecklingsarbetet för att säkerställa att verksamheten bedrivs med hög kvalitet ur ett kundperspektiv, samtidigt som återställningstiden av boenden är en viktig faktor för både ekonomisk hållbarhet och en effektivare tillgänglighet av boendeplatsena.
Vid Sveriges största arbetsmarknads- och socialförvaltning jobbar 2500 medarbetare varje dag för att stärka Malmöbor. Tillsammans med Malmöborna vill vi öka möjligheterna till egen försörjning, minska hemlöshet, bidra till att barn och unga ska få bra uppväxtvillkor och verka för att nyanlända ska få goda förutsättningar. Det är ett viktigt och roligt arbete, men långt ifrån enkelt. Sök jobb hos oss, du kommer att göra skillnad.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobb
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: enligt överenskommelse Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Sektionschef
Elias Mäkinen elias.makinen@malmo.se 0768-865511 Jobbnummer
9583074