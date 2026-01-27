Vaktmästare till Norlandia Upplands Väsby (timanställning)
Norlandia Förskolor AB / Fastighetsskötarjobb / Upplands Väsby Visa alla fastighetsskötarjobb i Upplands Väsby
2026-01-27
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Norlandia Förskolor AB i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Järfälla
, Sigtuna
, Solna
eller i hela Sverige
Beskrivning av tjänsten som vaktmästare
Vi söker nu en vaktmästare till Norlandia i Upplands Väsby som kan hoppa in vid behov.
Detta söker vi: I rollen som vaktmästare bistår du förskolan med att se till så att gården ser snygg och trevlig ut samt underhåll och reparationer av lokaler.
Som person gillar du ordning och reda, är trädgårdsintresserad, tycker om att klippa gräs, sopa och kratta samt är serviceinriktad och har sinne för praktisk problemlösning. Du har förmåga att arbeta självständigt, du har god samarbetsförmåga samt är social då du kommer att möta både barnen och pedagogerna.Publiceringsdatum2026-01-27Dina arbetsuppgifter
Vanligt förekommande vaktmästaruppgifter.
Anställningsform Tjänsten är en timanställning vid behov. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.
Om Norlandia Förskolor
Vi är ett familjeägt företag som driver ett 70-tal förskolor från Dalarna i norr till Skåne i söder. Genom våra koncept satsar vi på bra mat, hälsa och hållbarhet där vår målsättning är att skapa nya upptäckter - varje dag. Välkommen till en fin gemenskap i en organisation som satsar på kvalitet, innovation och en god arbetsmiljö!
Övrig information
Anställningsform: Timanställning
Omfattning: Deltid
Arbetstid: Dagtid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vid anställning krävs ett utdrag ur belastningsregistret.
Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Sista ansökningsdag 2026-02-20
Vid frågor om tjänsten, är du varmt välkommen att kontakta:
Camilla Grönkvist eller Jennie Olin camilla.gronqvist@norlandia.com jennie.olin@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7123625-1809776". Arbetsgivare Norlandia Förskolor AB
(org.nr 556729-3765), https://jobb.norlandiaforskolor.se
Prästgårdsvägen 2 (visa karta
)
194 41 UPPLANDS VÄSBY Arbetsplats
Norlandia Förskolor Jobbnummer
9707135