Vaktmästare till kund i Stockholm
2025-08-19
Vi söker nu efter en servicetjänsteman till ett uppdrag i Solna! Sök tjänsten idag. Om uppdraget
Vår kund i Solna söker nu en vaktmästare, som är tillgänglig för att arbeta två dagar per vecka. Vi önskar att du finns tillgänglig från och med 1 september och sedan kommer uppdraget preliminärt pågå till och med 30 december 2025, det finns även chans till förlängningPubliceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
I rollen som vaktmästare kommer du arbeta med löpande vaktmästarsysslor i kundens lokaler, såsom enklare reparationer, service och tillsyn. Du kommer ta emot leveranser och enligt rutiner distribuera dessa till kundens verksamheter.
Vidare kommer du hantera;
Enklare felanmälningar
Bära, flytta och montera möbler, utrustning och inventarier
Mindre underhållsarbeten (t.ex. byte av lampor, enklare)
Stöd vid interna flyttar och lokaldisposition
Beställarstöd vid kontakt med externa leverantörer
Dina kvalifikationer
Grundläggande högskolebehörighet
Minst 2 års dokumenterad erfarenhet av arbete som vaktmästare eller motsvarande
God förmåga att självständigt planera, utföra och prioritera arbetsuppgifter
Praktisk erfarenhet av logistik/varumottagning
God kommunikativ förmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom offentlig sektor eller större organisation
Kunskap inom arbetsmiljö och säkerhet vid fastighets- och lokalvård
Erfarenhet av att samordna mindre projekt eller flyttar.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 22/8.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Elvira Henningsson, elvira.henningsson@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 076 013 22 00
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
