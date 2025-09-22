Vaktmästare till kund i Sigtuna
2025-09-22
Vi söker nu efter en arbetsledare inom vaktmästeri till ett uppdrag i Sigtuna! Sök tjänsten idag. Om uppdraget
Vår kund i Sigtuna söker nu en vaktmästare med arbetsledaransvar för ett uppdrag med start i oktober på heltid. Sedan kommer uppdraget preliminärt pågå till och med 8 januari 2026, det finns även chans till förlängning. Under detta konsultuppdrag får du arbeta i en säkerhetsklassad miljö, vilket innebär att du kommer att genomgå en noggrann prövning, mer information kring detta kommer under rekryteringsprocessen.
Placering: Sigtuna Säkerhetsklassning: Detta uppdrag kräver en godkänd säkerhetsprövning, inklusive säkerhetsintervju och registerkontroll Dina arbetsuppgifter
I rollen som vaktmästare med arbetsledaransvar kommer du leda ett team med tre vaktmästare samt erbjuda service i kontorsmiljö i form av arbetsuppgifter såsom lokalt teknikstöd, skruva upp hyllor och montera/byta lås.
Vidare kommer du hantera;
Teknisk support
Hantera felanmälningar
Löpande enklare underhåll av vitvaror och dörrar
Bistå vid flytt och montering av möbler
Posthantering
För tjänsten är det viktigt att vara serviceinriktad, ha sinne för detaljer, vara ansvarstagande och ha förmågan att anpassa sig till olika situationer och behov. Du ska även trivas med att arbeta med människor. Publiceringsdatum2025-09-22Kvalifikationer
Godkänd gymnasieutbildning Minst ett (1) års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter Arbetslivserfarenhet som chef/teamledare för vaktmästeri/interservice under de senaste tio åren Vana vid vanliga handverktyg, t ex borrmaskin, skruvdragare etc Flytande i svenska i såväl tal som skrift B-körkort
Tips inför din säkerhetsprövning
Eftersom uppdraget är säkerhetsklassat är det viktigt att du är medveten om vad en säkerhetsprövning innebär. Läs mer om processen och hur du förbereder dig här:
Har du blivit kallad till en säkerhetsprövningsintervju? Så förbereder du dig inför en säkerhetsprövningsintervju Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag 26 september 2025.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Annelie Hammarborg annelie.hammarborg@bemannia.se
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 072 169 30 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration.
Ledningen för bolaget har varit verksam i branschen i 40 år. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemannia AB (Publ.)
(org.nr 556626-8347), https://www.bemannia.se Arbetsplats
Bemannia Jobbnummer
