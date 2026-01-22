Vaktmästare till grundskolor i område sydväst i Göteborg
Göteborgs kommun / Fastighetsskötarjobb / Göteborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Göteborg
2026-01-22
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Lerum
, Härryda
, Kungsbacka
, Tjörn
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-01-22Beskrivning
Vi söker nu en vaktmästare som vill bidra med bästa service, kvalitet och utveckling och som gärna gör det lilla extra för våra grundskolor i område sydväst 3 i Göteborg.
Verksamheten MLV (måltid, lokalvård och vaktmästeri) inom Grundskoleförvaltningen ansvarar för måltidsverksamhet samt lokalvård- och vaktmästeritjänster på våra skolor. I område Sydväst arbetar vaktmästare med att leverera service i toppklass. För varje enhet finns en chef för måltid och en chef för lokalvård och vaktmästeri där arbetsgrupperna består av cirka 30 medarbetare. Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare hos oss har du en bred roll med varierande arbetsuppgifter. Det kan innebära allt från monteringsarbete, byte av ljuskällor, reparationer, månads- och kvartalsprov av brandlarm, arbete med cuper och återvinningshantering. I arbetet förekommer det tunga lyft då vi hjälper många verksamheter med flytt av diverse saker. Du arbetar med service och gillar att hjälpa andra. Det är viktigt för dig med ett väl fungerande samarbete med skolor och kollegor. Arbetet innebär både ansvar för uppdrag enligt löpande rutiner för underhåll samt för felanmälningar från skolor inom ditt ansvarsområde.
Det är viktigt att du trivs med ansvaret att vara en god vuxen förebild på skolan. Bra kommunikation och samarbete med såväl elever som andra vuxna som rör sig i skolans miljöer är en förutsättning. Göteborgs Stad jobbar med självservice för frånvarorapportering. Vi använder verktyg från Office365 i vårt arbete, främst e-post genom Outlook, men även Teams, OneNote, SharePoint, Excel och Word.
Arbetstiden är dagtid enligt schema. Jour och beredskap förekommer dock i samband med cuper, val och andra evenemang.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en gymnasial utbildning och minst 3 års erfarenhet av arbete inom vaktmästeri, fastighetsförvaltning, hantverksyrken eller liknande. Då området i sydväst i Göteborg är en vidsträckt stadsdel kräver arbetet att du kör bil, därmed behöver du ha körkort för personbil (B) samt körvana. Tjänsten innebär även ett visst administrativt arbete och därför krävs också en god datavana samt att du behärskar svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har hantverksutbildning, anläggningsskötarutbildning, eller utbildning inom fastighetsförvaltning. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom fastighetsförvaltning samt om du har kunskap inom Office365, Outlook, Teams, OneNote, SharePoint, Word och Excel.
Som person är du självständig och agerar på egen hand utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra. Du är serviceinriktad och har intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra och du anstränger dig för att framföra lösningar. I rollen krävs även att du har en förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du har en kommunikativ förmåga och utrycker kärnan i ett argument på ett tydligt och effektivt sätt. Du är flexibel och ha lätt för att anpassa dig, både efter person och situation.
Eftersom du är vårt ansikte utåt är det viktigt för verksamheten och en självklarhet för dig att vara en god ambassadör för enheten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi påbörjar intervjuerna löpande under annonseringstiden.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Som anställd i vår förvaltning erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag, cykelförmån och medarbetarstöd.
Enligt Skollagen ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas av personer innan de anställs inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg. Detta beställer du på Polisens hemsida.
Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.Om företaget
Vi skapar framtiden i Göteborg - en lektion i taget
Varje vardag möts tusentals barn och unga i våra skolor - med dem formar vi framtidens Göteborg. I grundskoleförvaltningen är vi 10 000 engagerade medarbetare som jobbar tillsammans för att alla elever ska få lyckas och växa, oavsett bakgrund eller förutsättningar. Du har en viktig roll i att skapa en likvärdig skola med hög kvalitet, där du både får utvecklas och utveckla verksamheten. Du bygger kunskap, gemenskap och framtidstro tillsammans med dina kollegor. Hos oss får du vara med och göra skillnad - på riktigt.
Göteborgs grundskoleförvaltning ansvarar för stadens närmare 140 kommunala skolor, från förskoleklass till årskurs 9, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola. Välkommen att arbeta nära skogen, staden eller havet. Vi är Göteborg. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Grundskoleförvaltningen Kontakt
Camilla Jönsson camilla.jonsson@grundskola.goteborg.se Jobbnummer
9698169