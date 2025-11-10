Vaktmästare till Ekhaga och Vickans Vård- och omsorgsboende i Onsala
Vardaga AB / Fastighetsskötarjobb / Kungsbacka Visa alla fastighetsskötarjobb i Kungsbacka
2025-11-10
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Kungsbacka
, Mölndal
, Göteborg
, Partille
, Varberg
eller i hela Sverige
Vi söker en vaktmästare till Ekhaga och Vickans vård- och omsorgsboende i Onsala
Vill du ha ett arbete där du gör skillnad varje dag? Hos oss på Vardaga får du möjlighet att växa - både som person och i din yrkesroll. Vi är en verksamhet i ständig utveckling och vår kultur genomsyras av våra värderingar: respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Utbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag
Kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Om rollen Som vaktmästare arbetar du i två av Vardagas äldreboenden i Kungsbacka: Ekhaga vård och omsorgsboende samt Vickans vård och omsorgsboende i Onsala.
Tjänsten innebär varierade arbetsuppgifter och kräver att du är både praktiskt lagd och serviceinriktad. Du arbetar självständigt, men i nära samarbete med övrig personal på enheterna. Arbetstider är dagtider vardagar och varannan helg. Tillämpar fasta schema och heltidsmåttet är 37 timmar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:
• Grundläggande fastighetsskötsel, till exempel underhåll och enklare reparationer * Skötsel av lokaler och hantering av akuta ärenden * Inköp, beställningar och mottagning av leveranser till avdelningarna * Flytt och montering av möbler * Transport av mat och material mellan boendena * Hantering av miljöstationer, inklusive kemikalier och återvinning * Deltagande i miljöarbete och medverkan vid miljörevisioner * Månatliga kontroller och dokumentation inom systematiskt brandskyddsarbete * Kontakt med fastighetsägare samt interna och externa samarbetspartner * Användning av dator för beställningar, felanmälningar och dokumentation * Följa säkerhetsrutiner och genomföra riskbedömningar kopplat till fastighet och arbetsmiljö
En verksamhetsbil finns tillgänglig för transport och uppdrag mellan enheterna.
Om Ekhaga och Vickans vård- och omsorgsboende I Onsala hittar du Ekhaga vård- och omsorgsboende med totalt 94 lägenheter och Vickans vård- och omsorgsboende med totalt 40 lägenheter. Här arbetar engagerad och kunnig personal med personer som har omvårdnadsbehov till följd av till exempel kroppslig sjukdom eller demenssjukdom. Boendena drivs på entreprenad av Vardaga.
Varje avdelning har ett gemensamt kök och trivsamma utrymmen för samvaro och måltider. Det finns gemensam uteplats och balkonger. Vi har fina innergårdar med flera olika uteplatser. Lägenheterna är från ca 27 kvm till ca 50 kvm och utrustad med trinettkök med kylskåp samt garderob. Badrummet är handikappanpassat med dusch. Trygghetslarm och rörelselarm finns. Lägenheten har en höj- och sänkbar säng, i övrigt möblerar hyresgästen med sina egna möbler och saker.
Våra värderingar
Respekt: Hos oss har alla rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande. Ansvar: Hos oss har vi medarbetare som vågar och vill och chefer som lyssnar och leder. Enkelhet: Hos oss är det enkelt att påverka och att vara medarbetare eller kund. Kunskap: Hos oss reflekterar vi, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens Tillsammans arbetar vi för att våra värderingar ska prägla allt vi gör - i mötet med varandra och med dem som bor hos oss.
Din erfarenhet och kunskap Vi söker dig som har erfarenhet av praktiskt arbete med fastighetsskötsel eller liknande uppgifter. Du är noggrann, flexibel och trivs med att arbeta både självständigt och i samarbete med andra. Du har en god ordningsförmåga, är serviceinriktad och ser vad som behöver göras.
Du har lätt för att kommunicera med både boende och kollegor, och du känner ett ansvar för att bidra till en trygg och trivsam miljö.
Vi ser gärna att du har: * Erfarenhet av arbete med fastighetsskötsel, reparationer eller liknande praktiska uppgifter * God datorvana - du hanterar bland annat beställningar och dokumentation digitalt * B-körkort - krävs för transporter mellan enheterna * God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift * Baskunskaper inom el och VVS, ser vi som meriterande
Du delar våra värderingar och vill vara med och skapa en meningsfull vardag för de personer som bor hos oss.
Övrigt Tjänstgöringsgrad: Tillsvidaretjänst 75-100 %. Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 30 november 2025
Har du frågor? Kontakta gärna: Verksamhetschef Ruddi Porsgaard, mejl ruddi.porsgaard@vardaga.se
eller per telefon 076-00 32 500. Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Kommunal.se
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105) Arbetsplats
Vardaga Kontakt
Rüddi Porsgaard ruddi.porsgaard@vardaga.se Jobbnummer
9598059