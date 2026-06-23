Vaktmästare till avdelningen vård och omsorg, socialförvaltningen

Gällivare kommun / Vaktmästarjobb / Gällivare
2026-06-23


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Publiceringsdatum
2026-06-23

Beskrivning av verksamheten
Avdelningen vård och omsorg består av 4 vård- och omsorgsboenden och en korttidsenhet för äldre. Förvaltningen har ett hjälpmedelsförråd som avdelningens vaktmästare använder till hantering/rengöring av hjälpmedel samt lagerhållning av olika artiklar.

Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare inom avdelningen vård och omsorg ansvarar du för enklare underhållsarbete/reparation/service på våra vård- och omsorgsboenden. I arbetsuppgifterna ingår också transporter/rengöring/underhåll av hjälpmedel. Flertalet arbetsuppgifter som är förvaltningsövergripande kommer också att förekomma. Transport av läkemedel är en stående arbetsuppgift.

Kvalifikationer
Du har som lägst gymnasial utbildning. Rollen kräver stor flexibilitet och det är viktigt med ett serviceinriktat tankesätt då arbetsuppgifter kan variera och då är behovet att lösa identifierade problem centralt. Samverkan med sjuksköterskor, rehabpersonal, enhetschefer samt vårdpersonal är en viktig aspekt i rollen.Du har relevant arbetslivserfarenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
B-körkort är ett krav
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret (
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling

Anställningstyp/arbetstider
Heltid, Tillsvidareanställning.

Ersättning
Månadslön, Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Bifoga CV med din ansökan. Originalhandlingar lämnas vid anmodan. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: hösten 2026 enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Upplysningar
Avdelningschef Johan Apelqvist, 0970-818660
Fackliga företrädare
Kommunal, mailto:Gallivare.norrbotten@kommunal.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gällivare Kommun (org.nr 212000-2726)
982 81  GÄLLIVARE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Gällivare Kommun

Jobbnummer
9975376

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