Vaktmästare, tidsbegränsad anställning med ersättning per timme
Länsstyrelsen i Södermanlands län / Vaktmästarjobb / Nyköping
2025-09-26
Länsstyrelsen är en expertmyndighet inom områden som natur och miljö, samhällsbyggnad och landsbygd, direkt underställd regeringen. Vi fungerar som en länk mellan människor, kommuner, regioner och olika myndigheter. Vi verkar för att nationella mål får genomslag i länet. Det gör vi genom att se till helheten i vår myndighetsutövning, genom att förmedla kunskap och genom att samordna och utveckla olika sakfrågor. Hållbar utveckling ger framtiden möjligheter i ett Södermanland för alla.
Är du intresserad av att arbeta praktiskt och hjälpa till att hitta lösningar på problem? Vi söker nu en serviceinriktad vaktmästare som med kort varsel kan tjänstgöra vid behov.
Tjänsten är placerad på avdelningen för verksamhetsstyrning och stöd, Ärendeserviceenheten.
Avdelningen för verksamhetstyrning och stöd bistår länsledningen i uppdraget att leda myndighetens verksamhet. Det innebär att att avdelningen ansvarar för att utforma, följa upp och förbättra strukturer, processer och rutiner för den interna styrningen och kontrollen vid myndigheten. Avdelningen har flera stödfunktioner gentemot kärnverksamheten och bereder den årliga planerings- och budgetproccessen samt den mer långsiktiga strategiska planeringen.Publiceringsdatum2025-09-26Dina arbetsuppgifter
I tjänsten ingår sedvanliga arbetsuppgifter som förekommer på ett vaktmästeri. Det innebär huvudsakligen posthantering, godshantering, mindre reparationer och fastighetsservice, flytt av möbler och allmän service till medarbetarna. Köra sopor till återvinningsstationen och vissa andra resor kan tillkomma i tjänsten.
Du arbetar i team tillsammans med de övriga medarbetarna på Ärendeserviceenheten på plats i myndighetens lokaler. Du kan också komma att få andra arbetsuppgifter inom avdelningens uppdrag
Kvalifikationer och profil
Du ska:
• Ha genomförd gymnasieutbildning
• Ha minst 4 års erfarenhet som vaktmästare för att snabbt förstå och sätta dig in i arbetsuppgifterna
• Kunna uttrycka dig väl, både muntligt och skriftligt i svenska
• Ha B-körkort
• Kunna arbeta med viss administration och svara på mejl från verksamheten
Det är meriterande:
• Om du har erfarenhet och kunskap om IT som avser att koppla in datorer, bildskärmar och teknisk mötesutrustning
• Om du har erfarenhet av arbete i offentlig sektor, exempelvis kommun, region, myndighet
Vi söker dig som är flexibel, ansvarstagande, drivande, pedagogisk och tålmodig samtidigt som du har förmågan att skapa nätverk och samverka med andra. Du klarar ett högt och varierande arbetstempo och du har förmågan att prioritera arbetsuppgifter.
Vi ser gärna att du:
• Är strukturerad och självgående med hög integritet
• Har god samarbetsförmåga då arbetet ibland utförs tillsammans med andra
• Är prestigelös och har ett lärande förhållningssätt
• Kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt
• Är positiv och bidrar till ett bra arbetsklimat
• Har en förmåga att lösa hastigt uppkomna situationer
• Har en trygghet som vi ser anstår en statstjänsteperson med en hög servicenivå och gott bemötande"
Stor vikt kommer läggas på dina personliga egenskaper.Om tjänsten
Anställningen är en timanställning som innebär att arbetsgivaren kontaktar dig när behov finns. Det kan vara enstaka tillfällen men också lite mer sammanhållande beroende på behovet vid tillfället.
Arbetstiden är förlagd till vardagar 8.00 - 16.30 men tiden kan variera beroende på behovet. Tillträde enligt överenskommelse. Alla tjänster på Länsstyrelsen kan vara föremål för säkerhetsprövning och krigsplacering beroende på uppdragets utformning.
Information
Mer information om arbetsuppgifterna får du av rekryterande chef Irene Söderberg. Fackliga företrädare är för Saco-S är Patrik Holmer och för ST är Anna Forsberg. Samtliga nås via växel
010-223 40 00.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan med meritförteckning och övriga handlingar senast den
17 oktober 2025.
Du ansöker via Länsstyrelsens webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Genom att ansöka till tjänsten godkänner du att länsstyrelsen hanterar och sparar dina personuppgifter. Länsstyrelsen hanterar personuppgifter i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning (2016/679) och annan tillämplig dataskyddsreglering. Här kan du läsa mer om myndighetens hantering av personuppgifter www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
Tänk på att din ansökan blir allmän handling. Det innebär att vem som helst har rätt att få ta del av innehållet i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter så ska du först kontakta HR-enheten för att få hjälp med din ansökan.
Om Länsstyrelsen
Länsstyrelsen erbjuder en attraktiv arbetsplats. Vi har en levande värdegrund som baseras på de mänskliga rättigheterna och principen om likabehandling. Vid rekrytering strävar Länsstyrelsen efter jämn könsfördelning och mångfald bland medarbetarna. Södermanlands län ingår i ett finskt förvaltningsområde och vi värdesätter därför om du har kunskaper i finska och behärskar ytterligare språk. Läs mer om Länsstyrelsen på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/sodermanland.
Följ oss gärna på sociala medier - vi finns på Facebook och LinkedIn. Ersättning
Timlön Så ansöker du
