Vaktmästare/tekniker till kultur- och utbildningsförvaltningen
Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen / Vaktmästarjobb / Alingsås
2026-02-09
Välkommen till Alingsås! Som medarbetare i vår kommun har du alla möjligheter att vara med och utveckla verksamheten och din arbetsplats. Med nära 4000 anställda är vi tillräckligt stora för att driva förändring och samtidigt tillräckligt små för att var och en ska kunna påverka och få utrymme för sina idéer. Här finns plats för nytänkare. Tillsammans skapar vi Alingsås!
Kultur- och utbildningsförvaltningens verksamheter omfattas av gymnasieskola, vuxenutbildning, fritidsgårdar, kulturskola, kulturhus, bibliotek, museum, konsthall, turisminformation, evenemangsverksamhet, anläggningar, Nolhaga lantgård, Nolhaga Parkbad samt föreningsstöd. Inom hela förvaltningen arbetar idag cirka 420 medarbetare.
När du börjar hos oss så erbjuder vi dig:
* En trygg anställning
* Möjlighet till semesterväxling
* Extra semesterdagar när du fyllt 40 år
* Kompetensutvecklingsplan
* Föräldrapenningtillägg
* Friskvårdsbidrag och förmånliga rabatter via E-passi
* Cykelförmån
* En arbetsplats som ligger centralt med gångavstånd till pendel, restauranger och butiker
Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-02-09Arbetsuppgifter
Som vaktmästare/tekniker inom kultur- och utbildningsförvaltningen har du en viktig och serviceinriktad roll i det dagliga arbetet som bidrar till att våra lokaler är trygga, funktionella och välfungerande för både personal och besökare. Arbetet är varierande och innebär stort eget ansvar.
De huvudsakliga arbetsuppgifterna är förlagda till Campus Alingsås vuxenutbildning där du ansvarar för den dagliga driften av lokalerna. I tjänsten ingår även arbetsuppgifter knutna till förvaltningens kulturverksamheter, vilket innebär att arbetet kan variera mellan olika verksamheter och miljöer. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
* Daglig tillsyn och skötsel av lokaler och gemensamma utrymmen.
* Utföra enklare reparationer och underhållsarbeten
* Ansvar för lås, larm, nycklar och passersystem.
* Digital ärendehantering inklusive hantering av felanmälningar och uppföljning av åtgärder.
* Kontakt och samordning med externa leverantörer, fastighetsägare och förvaltningens lokalsamordnare.
* Möbelflytt vid renoveringar, uthyrningar, m.m.
* Arbete med arbetsmiljö och brandskydd i samråd med ansvariga på enheten.
* Praktiskt stöd för personal och besökare.
* Administration kopplad till lokaler, utrustning och inventarier.
* Ansvar för inköp av diverse inventarier.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
* Har en utbildning inom fastighetsskötsel eller annan relevant utbildning för tjänsten.
* Har god digital kompetens och vana att arbeta i olika IT-system.
* Har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift samt goda kunskaper i engelska.
* Har B-körkort.
För att trivas i rollen ser vi att du är strukturerad och noggrann samt trivs med att arbeta både självständigt och i nära samarbete med andra. Du har en god social kompetens, är lösningsorienterad och har lätt för att bygga och underhålla relationer. Med din positiva inställning är du en god ambassadör för hela organisationen. Det är meriterande om du har en tidigare erfarenhet av liknande tjänster.
ÖVRIGT
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker samt vid eventuell intervju ha möjlighet att uppvisa giltig ID-handling såsom pass eller nationellt ID kort.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Vi har endast möjlighet att ta emot ansökningar via Visma Recruit. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C303169". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alingsås kommun
(org.nr 212000-1553), https://www.alingsas.se/naringsliv-och-arbete/jobb/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Alingsås kommun, Kultur- och utbildningsförvaltningen Jobbnummer
9731524