Vaktmästare sökes till Södertörns tingsrätt
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt / Vaktmästarjobb / Stockholm Visa alla vaktmästarjobb i Stockholm
2026-07-27
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Vill du vara den som ser till att en av Sveriges största tingsrätter fungerar varje dag? Sök då jobbet som vaktmästare hos oss på Södertörns tingsrätt!
Hos oss får du en central och betydelsefull roll i en samhällsviktig verksamhet. Du bidrar till att skapa en trygg, välfungerande och professionell miljö för såväl medarbetare som besökare på tingsrätten. Rollen passar dig som har arbetat som vaktmästare, tar stort eget ansvar och har en naturlig känsla för service.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare vid Södertörns tingsrätt har du en viktig roll i att säkerställa att verksamheten fungerar smidigt i det dagliga arbetet. Du ansvarar för att lokalerna är välfungerande och att medarbetarna har rätt förutsättningar för att kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Du arbetar självständigt i rollen som vaktmästare och rapporterar till servicechefen. Arbetet innebär ett stort eget ansvar och en omväxlande vardag där du hanterar både planerade uppgifter och akuta behov som uppstår i verksamheten. Rollen är till stor del praktisk och kan stundtals vara fysiskt krävande.
Som vaktmästare ansvarar du bland annat för:
Post- och godshantering
Öppna, sortera och distribuera inkommande post, ta emot leveranser samt hantera utgående försändelser och paket.
Lokaltillsyn och utrustning
Säkerställa att lokalerna är i ordning och utrustade efter verksamhetens behov, till exempel inför möten och förhandlingar.
Service till verksamheten
Leverera förbrukningsmaterial, flytta och distribuera möbler samt bistå avdelningarna med praktisk service i vardagen.
Internflyttar och ommöbleringar
Planera och genomföra arbetsplatsflyttar, möblera om samt montera möbler vid behov.
Reparationer och felsökning
Utföra enklare reparationer och felsökningar, till exempel åtgärda brister i lokaler eller utrustning.
Avfalls- och återvinningshantering
Ansvara för att avfall och återvinning hanteras enligt gällande rutiner.
Löpande underhåll
Exempelvis byte av lampor och andra mindre åtgärder för att upprätthålla en fungerande arbetsmiljö.
Administrativ hantering i system
Hantera felanmälningar, beställningar och inkommande frågor via tingsrättens ärendehanteringssystem.
Samordning med externa aktörer
Ha löpande kontakt med fastighetsskötare, tekniker och leverantörer samt beställa och följa upp olika tjänster.
Arbetstiden är förlagd mellan 07.30 – 16.00 med viss möjlighet till flex om verksamheten tillåter.
Kvalifikationskrav
Vi söker dig som har:
Minst tre års aktuell vitsordad erfarenhet av arbete som vaktmästare
Erfarenhet av att arbeta med internservice och är van att leverera service med hög kvalitet
Bred teknisk grundkompetens (snickeri, enklare VVS, och el m.m.)
Förmåga att arbeta fysiskt med kroppen
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
Datorvana
Meriterande
Erfarenhet från arbete som vaktmästare på domstol eller annan myndighet som arbetsgivaren bedömer relevant
Erfarenhet att hantera felanmälningar och beställningar i systemverktyg
Dina egenskaper
I rollen som vaktmästare jobbar du för att säkerställa en välfungerande arbets- och besöksmiljö. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga då arbetet innebär dagliga möten med medarbetare och besökare. Även i situationer med högt tempo eller oväntade utmaningar behåller du lugnet, prioriterar och arbetar lösningsorienterat för att möta verksamhetens behov. Samtidigt arbetar du självständigt genom att uppmärksamma behov, tar initiativ och driver arbetsuppgifter till avslut med god kvalitet.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
För att vara aktuell för anställning hos oss behöver du bedömas lämplig. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och agerar i enlighet med den statliga värdegrunden som styr Sveriges domstolars verksamhet. Vi ställer också krav på att du följer Sveriges lagar.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 23 augusti 2026. För att vi ska kunna bedöma din ansökan ber vi dig göra följande:
Ansök genom att bifoga ditt CV. I denna rekrytering har vi valt att ersätta det personliga brevet med urvalsfrågor. Frågorna utgår från kravprofilen och är utformade för att möjliggöra en strukturerad och likvärdig bedömning av samtliga kandidater. Vi ber dig därför att svara så utförligt och konkret som möjligt, så att vi får en tydlig bild av din kompetens och erfarenhet. Att besvara samtliga frågor är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett. Observera att vi inte kommer att bedöma något personligt brev.
För att säkerställa en inkluderande och rättvis rekryteringsprocess tillämpar Sveriges Domstolar kompetensbaserad rekrytering. Arbetsprov kan komma att användas som en del av urvalsprocessen.
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Med anledning av semesterperioden kan svar på eventuella frågor dröja något längre än vanligt. Vi besvarar samtliga frågor så snart som möjligt.
Om arbetsplatsen
Södertörns tingsrätt är en öppen, modern och utvecklingsinriktad arbetsplats med engagerade medarbetare. Vi är en av landets största tingsrätter och här arbetar drygt 250 medarbetare med olika kompetenser där var och en är betydelsefull för att upprätthålla hög kvalitet i alla led. Tingsrätten har sex dömande avdelningar och en administrativ avdelning. År 2025 fick tingsrätten in 22 993 mål och ärenden. Tingsrätten har även allmänna utrymmen där våra drygt 800 000 besökare om året vistas. Lokalerna fördelas på 13 900 kvm.
Vill du träffa dina framtida kollegor? Läs om våra medarbetare och se intervjuerna med dem på vår hemsida: Möt våra medarbetare - Södertörns tingsrätt (https://www.domstol.se/sodertorns-tingsratt/om-tingsratten/organisation/mot-vara-medarbetare/)
Hos oss tillämpar vi individuell och differentierad lönesättning. Vill du veta mer om hur vi arbetar med lön och se aktuella löneintervall för olika befattningar, kan du läsa mer på vår externa webbplats: Jobba hos oss – förmåner och villkor – lön (https://www.domstol.se/jobba-hos-oss/varfor-jobba-hos-oss/formaner-och-villkor/)
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Enligt överenskommelse . Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PSN 2026/215". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Domstolar
(org.nr 202100-2742)
141 84 HUDDINGE Arbetsplats
Sveriges Domstolar, Södertörns tingsrätt Kontakt
ST Sveriges domstolar
Yurdagül Ugan Yurdagul.Ugan@dom.se 08-56166091 Jobbnummer
10012086