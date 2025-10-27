Vaktmästare sökes till kund i Örnsköldsvik
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Vaktmästarjobb / Örnsköldsvik Visa alla vaktmästarjobb i Örnsköldsvik
2025-10-27
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Är du en händig person som trivs med varierande arbetsuppgifter och vill bidra till att skapa en välfungerande och trivsam miljö? Vi söker nu flera serviceinriktade vaktmästare till vår kund i Örnsköldsvik!
Som vaktmästare arbetar du brett med praktiska uppgifter och underhåll, både inomhus och utomhus. Du ser till att allt fungerar som det ska i vardagen och bidrar till att skapa en trygg och välkomnande miljö för både personal och besökare.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Tillsyn och enklare underhåll av lokaler och inventarier
• Utförande av mindre reparationer och felanmälningar
• Hantering av leveranser, flytt och möblering
• Skötsel av ute- och inneområden
• Praktiskt stöd vid interna projekt och evenemang
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Är händig, lösningsorienterad och trivs med fysiskt arbete
• Tar ansvar och har förmåga att planera och prioritera dina arbetsuppgifter
• Har en positiv inställning och gillar att ge god service
• Har lätt för att samarbeta och kommunicera med andra
• Tidigare erfarenhet av vaktmästeri, fastighetsskötsel eller liknande arbete är meriterandePubliceringsdatum2025-10-27Om tjänsten
Tjänsten är placerad i Örnsköldsvik och tillsättning sker så snart vi hittat rätt kandidat. Uppdraget pågår tills vidare, med möjlighet till förlängning eller övertag hos kund vid gott arbete.
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på: lydia.kvist@studentconsulting.com
.
Välkommen med din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Vasagatan 12 (visa karta
)
903 29 UMEÅ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
StudentConsulting . umea@studentconsulting.com Jobbnummer
9576492