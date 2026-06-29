Vaktmästare sökes till Elisabethgården - ett flexibelt extrajobb
Patia AB / Vaktmästarjobb / Vimmerby Visa alla vaktmästarjobb i Vimmerby
2026-06-29
, Hultsfred
, Ydre
, Kinda
, Västervik
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Patia AB i Vimmerby
, Västervik
, Oskarshamn
, Jönköping
, Växjö
eller i hela Sverige
Vaktmästare sökes till Elisabethgården Vimmerby – ett flexibelt extrajobb
Är du pensionär, arbetar deltid eller söker ett extra jobb några timmar i veckan? Tycker du om att fixa, reparera och hålla ordning både inne och ute? Då kanske du är den vi söker!
Elisabethgården ligger i en lugn och naturskön miljö strax söder om Vimmerby. Här finns stora grönytor, en vacker trädgård och en trivsam arbetsplats där du får möjlighet att göra verklig nytta.
Vi söker nu en praktiskt lagd och ansvarstagande vaktmästare för en flexibel timanställning. Antalet arbetstimmar planeras tillsammans utifrån verksamhetens behov och dina möjligheter.
Om arbetet
Som vaktmästare hjälper du till att hålla våra fastigheter och utemiljöer i gott skick. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat bestå av:
Enklare reparationer och underhåll
Hantering av felanmälningar
Mindre installationer och praktiska lösningar
Tillsyn av byggnader och gemensamma utrymmen
Skötsel av trädgård och grönytor
Kontakt och samarbete med personalen på Elisabethgården
Arbetet passar dig som tycker om att arbeta självständigt, ser vad som behöver göras och uppskattar frihet under ansvar.
Vi söker dig som
Är händig och praktiskt lagd
Tar ansvar och arbetar självständigt
Har ett positivt och serviceinriktat sätt
Är flexibel och lösningsorienterad
Trivs med både inomhus- och utomhusarbete
Har erfarenhet av fastighetsskötsel, underhåll eller liknande arbete
Vi välkomnar särskilt dig som är pensionär eller har annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra.Publiceringsdatum2026-06-29Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande
B-körkort
Övrig information
Inför anställning kommer utdrag ur Polisens belastnings- och misstankeregister att begäras. Referenser kommer också att tas.
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984840-2075095". Arbetsgivare Patia AB
(org.nr 559017-8009), https://ledigajobb.patia.se
Källsåkravägen 127 (visa karta
)
598 91 VIMMERBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Patia Jobbnummer
9983104