Vaktmästare sökes till Elisabethgården - ett flexibelt extrajobb

Patia AB / Vaktmästarjobb / Vimmerby
2026-06-29


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Vaktmästare sökes till Elisabethgården Vimmerby – ett flexibelt extrajobb
Är du pensionär, arbetar deltid eller söker ett extra jobb några timmar i veckan? Tycker du om att fixa, reparera och hålla ordning både inne och ute? Då kanske du är den vi söker!
Elisabethgården ligger i en lugn och naturskön miljö strax söder om Vimmerby. Här finns stora grönytor, en vacker trädgård och en trivsam arbetsplats där du får möjlighet att göra verklig nytta.
Vi söker nu en praktiskt lagd och ansvarstagande vaktmästare för en flexibel timanställning. Antalet arbetstimmar planeras tillsammans utifrån verksamhetens behov och dina möjligheter.
Om arbetet
Som vaktmästare hjälper du till att hålla våra fastigheter och utemiljöer i gott skick. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat bestå av:

Enklare reparationer och underhåll

Hantering av felanmälningar

Mindre installationer och praktiska lösningar

Tillsyn av byggnader och gemensamma utrymmen

Skötsel av trädgård och grönytor

Kontakt och samarbete med personalen på Elisabethgården

Arbetet passar dig som tycker om att arbeta självständigt, ser vad som behöver göras och uppskattar frihet under ansvar.
Vi söker dig som

Är händig och praktiskt lagd

Tar ansvar och arbetar självständigt

Har ett positivt och serviceinriktat sätt

Är flexibel och lösningsorienterad

Trivs med både inomhus- och utomhusarbete

Har erfarenhet av fastighetsskötsel, underhåll eller liknande arbete

Vi välkomnar särskilt dig som är pensionär eller har annan huvudsaklig sysselsättning och vill arbeta extra.

Publiceringsdatum
2026-06-29

Kvalifikationer
Erfarenhet av liknande arbetsuppgifter är meriterande

B-körkort

Övrig information
Inför anställning kommer utdrag ur Polisens belastnings- och misstankeregister att begäras. Referenser kommer också att tas.
Intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7984840-2075095".

Arbetsgivare
Patia AB (org.nr 559017-8009), https://ledigajobb.patia.se
Källsåkravägen 127 (visa karta)
598 91  VIMMERBY

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Patia

Jobbnummer
9983104

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