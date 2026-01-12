Vaktmästare perfekt extrajobb för senior (timanställning)
2026-01-12
Kvibergs Vandrarhem söker en händig och pålitlig vaktmästare för arbete på timmar, ca 10-15 timmar per vecka (varierar efter behov). Tjänsten innebär löpande tillsyn och praktiska arbetsuppgifter i och kring vandrarhemmet. Arbetet utförs självständigt men i samarbete med reception och städpersonal.Publiceringsdatum2026-01-12Dina arbetsuppgifter
Enklare reparationer, montering och praktiskt underhåll av lokaler och möbler.
Tillsyn av rum, korridorer och gemensamma utrymmen
Yttre skötsel såsom rabatter, gräsklippning, lövkrattning och snöskottning
Körning av gräsklippare och mindre snötraktor vid behov
Hantering av grovsopor
Felanmälningar och inköp av enklare materialKvalifikationer
Praktisk erfarenhet av liknande arbetsuppgifter
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar
Bekväm med enklare maskiner såsom gräsklippare och snötraktor
Tjänsten passar extra bra som extrajobb för senior, exempelvis pensionär, som vill arbeta flexibelt och använda sin erfarenhet. Det är en fördel om du bor i närområdet, då arbetet ibland innebär kortare arbetspass och väderberoende uppgifter.
Om arbetsplatsen
Kvibergs Vandrarhem är ett personligt och trivsamt vandrarhem i Göteborg med gäster från hela världen. Arbetsmiljön är lugn och präglas av samarbete, ansvarstagande och ett gott bemötande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-05
Ansökan sker via mail. Intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
E-post: jobb.kvibergs@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vaktmästare".
Lilla Regementsvägen 35 (visa karta
415 27 GÖTEBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
