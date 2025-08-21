Vaktmästare på timmar till Västerviks Stadshotell
Majo Hotellinvest AB / Vaktmästarjobb / Västervik Visa alla vaktmästarjobb i Västervik
2025-08-21
Vi söker vaktmästare på timmar till Västerviks Stadshotell
Vi söker dig som vill arbeta extra som vaktmästare hos oss på Västerviks Stadshotell. Tjänsten är på timmar och kan passa dig som är flexibel, praktiskt lagd och tycker om att lösa problem.
Västerviks Stadshotell ligger centralt i den vackra skärgårdsstaden Västervik, bara 100 meter från havet och strandpromenaden. Med 102 rum är vi stadens största hotell - och vi brinner för att förena tradition med nytänkande.
Arbetsuppgifter kan vara:
Mindre reparationer och underhåll i våra lokaler
Enklare tekniska uppgifter, t.ex. byta lampor eller fixa småfel
Hjälpa till med möblering och iordningställande av konferensrum
Stötta hotellets personal med olika praktiska sysslor vid behov
Vi söker dig som:
Är händig, lösnings orienterad och har ett öga för detaljer
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Är serviceinriktad och vill bidra till att våra gäster får en bra upplevelse
Har möjlighet att hoppa in vid behov
Västerviks Stadshotell är stadens största hotell och en plats där tradition möter utveckling. Vi arbetar efter våra kärnvärden: Omtanke, Kvalitet, Personligt och Professionellt.
Låter det här som något för dig?
Välkommen med din ansökan!
BWH Hotels Scandinavia - local gems everywhere in Scandinavia
BWH Hotels is a leading global hotel network consisting of Best Western Hotels & Resorts, WorldHotels Collection and Aiden by Best Western.
Best Western Hotels & Resorts (BWHR) is an iconic hotel chain with over 70 years of experience. Today, BWHR comprises 10 brands with 3- and 4-star hotels.
Aiden by Best Western offers a new generation of hotels for the smart and informed guest that seeks convenience and effective solutions while traveling.
WorldHotels boasts an impressive collection of unique and exclusive hotels and resorts in various destinations worldwide. BWHR, Aiden and WorldHotels offer a hotel portfolio with options in every market segment - from economy to luxury. Så ansöker du
