Vaktmästare på 50% till myndighet i Sundbyberg i Stockholm
2026-03-04
Drivs du av att ha en varierande tjänst med många kontaktytor? Vill du arbeta som kontorsvaktmästare? Då har vi en matchande tjänst för dig! Just nu söker vi dig som vill göra samhällsnytta!
För att lyckas med just din ansökan, tror vi på ett starkt samarbete som gör att vi på Novare Bemanning bland annat erbjuder dig värde genom karriärsamtal, intervjuträning och välarbetad marknadsföring av din profil under processens gång. Låter detta som en möjlighet för dig? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Om uppdraget
Vi på Novare Bemanning är en stolt och godkänd leverantör av det statliga ramavtalet i Sverige.
Myndigheten har ett långsiktigt behov av en erfaren och självgående vaktmästare som kan hantera service, driftstöd och praktiska uppgifter i kontorsmiljö samt säkerställa att verksamheten fungerar effektivt i det dagliga. Avropet omfattar en period av 24 månader med cirka 50% tjänstgöringsgrad under ordinarie kontorstid, vilka dagar och tider sker enligt överenskommelse. Vi ser det som ett plus om du har erfarenhet av att arbeta i offentlig sektor samt erfarenhet av att hantera felanmälningar och ha kontakt med fastighetsägare/fastighetsskötare. Dessutom om du har erfarenhet av passer- eller larmsystem.
Krav för tjänsten
Minst 3 års arbetslivserfarenhet som vaktmästare
B-körkort
Grundkunskaper i MS Office eller likvärdigt
Grundkunskaper i ärendesystem
Kunna kommunicera obehindrat på svenska, såväl i tal som skrift
Uppdragsperiod och omfattning
Uppdraget är på 50% under kontorstider och där start önskas så snart som möjligt och pågår ca två år. Myndighetens placeringsort är i Sundbyberg.
Ansökan
Då urval sker löpande kan tjänsten komma till att bli tillsatt innan sista ansökningsdag. Var därför beredd med din ansökan redan nu. Sista ansökningsdag är 2026-03-16. Du är varmt välkommen!
Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningar via mail med anledning av GDPR.
Hoppas vi ses!
Som konsult hos oss
Som konsult hos oss får du en dedikerad konsultchef som du träffar regelbundet. Du får även karriärsamtal samt tips och tankar för din utveckling. Vi har en aktiv feedback kultur med fokus på positiv utveckling, intervjuträning inför nya möjliga uppdrag och tillgång till möjliga uppdrag inom Novare koncernen.
Novare Bemanning erbjuder bemanningstjänster till offentlig och privat sektor.
Novare Koncernen är ett av Sveriges ledande HR Service företag som årligen genomför ca 600 rekryteringar samt många bemannings och interimsuppdrag. Novare har funnits i 20 år och startades av Investor. 2015 köpte personalen ut företaget från Investor och ägs idag av nyckelpersoner inom personalen. Ersättning
