Vaktmästare & Allt-i-allo på fantastiska Ven
Turistbolaget på Ven 2022 AB / Fastighetsskötarjobb / Landskrona
2026-03-06
, Svalöv
, Kävlinge
, Helsingborg
, Bjuv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Turistbolaget på Ven 2022 AB i Landskrona
Om din nya arbetsplats
Turistbolaget på Ven driver några av Vens centrala besöksverksamheter - House of Ven, Camp Ven och destinationsplattformen Island of Ven. Tillsammans arbetar vi för att utveckla Ven som en levande destination året runt med upplevelser inom boende, mat, natur, aktiviteter och möten.
Vår verksamhet omfattar hotell, restaurang, camping, glamping, event och aktiviteter.
Det betyder också att vi har många byggnader, miljöer och utomhusområden som ska fungera varje dag - för våra gäster och för våra kollegor.
Därför söker vi nu en praktisk, lösningsorienterad och gärna erfaren vaktmästare / all-i-allo som vill bli en viktig del av vårt team.
Om rollen
Rollen handlar om att säkerställa att våra fastigheter, byggnader, tekniska installationer och utemiljöer fungerar och håller hög standard.
Arbetet är varierat och praktiskt - vissa dagar handlar det om reparationer, andra om underhåll eller utveckling av våra miljöer.
Arbetsuppgifter kan till exempel vara:
• Löpande fastighetsskötsel och underhåll
• Mindre bygg- och reparationsarbeten
• Snickeri, målning och enklare installationsarbeten
• Skötsel av trädgård, utemiljöer och områden
• Praktisk support till verksamheten vid behov
• Kontakt med externa hantverkare när större arbeten behövs
Du blir en viktig del i att säkerställa att våra gäster möter en välskött, fungerande och trivsam miljö varje dag.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en person som:
• har praktisk erfarenhet från bygg, fastighets och trädgårdsskötsel eller liknande
• är van vid att reparera, lösa problem och fixa saker
• trivs med ett arbete där ingen dag är exakt den andra lik
• är självgående men samtidigt uppskattar att arbeta i ett team
• tycker om att arbeta både utomhus och inomhus
Du är en person som ser vad som behöver göras - och gör det.
För många kan detta också vara en spännande möjlighet att byta branch, att bli en del av besöksnäringen, där det praktiska arbetet runt fastigheter och miljöer sker i nära samspel med kollegor inom hotell, restaurang, service och aktiviteter.
Språk
Det är en förutsättning att du talar svenska och/eller engelska.
Att arbeta hos oss
Att arbeta hos oss innebär att bli en del av ett engagerat team som tillsammans driver några av de viktigaste besöksverksamheterna på Ven.
Hos oss möts människor från många olika bakgrunder - hotell, restaurang, service, event, naturupplevelser och teknik, men också olika nationaliteter, kultur, åldrar och religions tillhörigheter i en medveten human och open minded miljö. Det skapar en arbetsplats där samarbete, ansvar och personlig omtanke är centralt.
Arbetsplatsen - Ven
Ven ligger mitt i Öresund mellan Skåne och Själland.
Det är en plats där tempot är lite annorlunda, där landskapet, havet och naturen alltid är nära och där arbetet ofta sker i miljöer som många människor annars bara upplever på semester.
• Tjänst: Vaktmästare / All-i-allo
• Omfattning: Heltid
• Arbetsplats: Ven
• Arbetsgivare: Turistbolaget på Ven (House of Ven, Camp Ven & Island of Ven)Så ansöker du
Skicka din ansökan till oss via: mouritzen@houseofven.com
eller slå en signal till Niels på 0709821011
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Ring till Niels på 0709821011
E-post: mouritzen@houseofven.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Turistbolaget på Ven 2022 AB
(org.nr 559413-0550), http://www.houseofven.com
Landsvägen 193 (visa karta
)
261 95 SANKT IBB Arbetsplats
på Ven 2022 AB, Turistbolaget Jobbnummer
9780590