Vaktmästare med uppdrag att leverera mat - sommarvikariat
Vänersborgs Kommun / Fastighetsskötarjobb / Vänersborg Visa alla fastighetsskötarjobb i Vänersborg
2026-04-21
, Trollhättan
, Essunga
, Grästorp
, Uddevalla
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vänersborgs Kommun i Vänersborg
, Trollhättan
, Uddevalla
Publiceringsdatum2026-04-21Beskrivning
Vi söker en engagerad och ansvarstagande vaktmästare under sommaren med uppdrag att leverera mat till vår uppskattade kundkrets! I denna varierande roll får du möjlighet att arbeta i en dynamisk miljö där du kommer att spela en avgörande roll i att säkerställa att våra kunder får en trygg och tillförlitlig service. Tjänsten innebär inte bara att leverera mat, utan även att bidra till en positiv upplevelse för alla som tar del av våra tjänster. Som vaktmästare kommer du att:
Ansvara för transport och leverans av mat till olika platser i hela kommunen.
Säkerställa att matvarorna hanteras och transporteras på ett säkert och hygieniskt sätt.
Få möjlighet att interagera med kunder och skapa en vänlig och professionell atmosfär.
Avhjälpa enklare fel hos våra brukare.
Vi värdesätter en positiv inställning och ett utpräglat serviceinriktat förhållningssätt. Om du är en person som gillar att arbeta självständigt och har en passion för att göra varje leverans till en framgång, är detta rätt roll för dig! Bli en del av vårt team och var med och gör skillnad varje dag!Dina arbetsuppgifter
Som vaktmästare med uppdrag att leverera mat kommer du att vara en central del av vårt team och bidra till att skapa glädje och tillfredsställelse hos våra kunder. Ditt arbete kommer att innefatta en mängd olika uppgifter, bland annat:
Leverera mat till olika avdelningar och kunder med fokus på hög kvalitet och service.
Hålla koll på och organisera matleveranser så att allt går smidigt och effektivt.
Kommunicera väl med både kökspersonal och andra avdelningar för att säkerställa att alla behov tillgodoses.
Delta i arbetet med att planera och förbereda för leveranser.
Utföra allmänna vaktmästaruppgifter.
Vi söker dig som är flexibel, serviceinriktad och har ett brinnande intresse för mat. Om du känner att detta stämmer in på dig och att du vill vara en del av ett team där du verkligen kan göra skillnad, då är detta rollen för dig!Kvalifikationer
Vi söker dig som är en pålitlig och serviceinriktad person med passion för att leverera högkvalitativa måltider. För att lyckas i rollen som vaktmästare med uppdrag att leverera mat, är det viktigt att du har följande kvalifikationer:
Erfarenhet av arbete inom servicebranschen.
Förmåga att arbeta självständigt och ta ansvar för dina uppgifter.
God kommunikativ förmåga och ett vänligt bemötande mot kunder och kollegor.
B-körkort är ett krav.
Flexibilitet då alla dagar ser olika ut.
Vi värdesätter en positiv attityd och en proaktiv inställning till arbetet, där varje leverans och varje kundkontakt är en möjlighet att göra skillnad. Om du vill bli en del av vårt engagerade team och bidra till en god och smakfull matupplevelse för våra kunder, ser vi fram emot din ansökan!Anställningsvillkor
Vill du vara en del av ett passionerat team som sätter service och omtanke i första rummet? Som vaktmästare med uppdrag att leverera mat kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa att våra kunder får en utmärkt upplevelse. Vi erbjuder ett dynamiskt arbetsmiljö där du får möjlighet att utvecklas och växa i din karriär. Här är några villkor som är viktiga att känna till:
Arbetstider: Flexibla arbetstider anpassade efter ditt schema.
Plats: Arbetet sker över hela kommunen.
Arbetskläder: Vi tillhandahåller alla nödvändiga arbetskläder och utrustning.
En positiv arbetsmiljö: Du kommer att bli en del av ett stödjande och inkluderande team som värdesätter gemenskap.
Vi söker en person med energi och entusiasm som älskar att arbeta med människor och har en förmåga att hantera stressiga situationer. Om du är redo att ta dig an denna spännande utmaning och göra skillnad i arbetsmiljön, tveka inte att skicka in din ansökan!
Om Vänersborgs kommun
Som medarbetare i Vänersborgs kommun bidrar du till att göra vardagen enklare för våra 40 000 medborgare i kommunen. I Vänersborgs kommun jobbar 3 600 anställda och vi arbetar för att vara attraktiv och hållbar i alla delar, hela livet.
Övrig information
Vi ser mångfald som en styrka som berikar vår verksamhet och välkomnar sökande med olika bakgrund. Har du skyddade personuppgifter vänligen kontakta kontaktpersonen för annonsen via telefon och skicka din ansökan via post.
Kommunen har gjort aktiva val i denna rekrytering och vill därför inte bli kontaktade med erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp/kompetensförmedling. Kontaktuppgifter till din fackliga organisation hittar du här .
I våra fastigheter finns många olika verksamheter som är viktiga för Vänersborgs kommuns invånare, företagare och besökare, tex skolor, förskolor, särskilda boenden, idrotts/fritidsanläggningar och förvaltningsbyggnader. Dessa omfattar drygt hundratal fastigheter, spridda över hela kommunen, på tillsammans ca 280 000 m2.
Verksamheten ansvarar för förvaltning, drift och service av kommunens fastigheter med lokalvård, förvaltare, vaktmästare, snickare och drifttekniker. Inom Fastighet och service finns även mark- och exploatering, upphandlare, projektledare för ny- och ombyggnation, bab-handläggare samt reception.
Energieffektivisering, strategisk lokalförsörjning, interna hyresavtal och driftsekonomi är andra uppdrag som ansvaras för. I verksamheten finns cirka 125 medarbetare och fyra enhetschefer. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vänersborgs kommun
(org.nr 212000-1538), https://www.vanersborg.se
Sundsgatan 29 (visa karta
)
462 85 VÄNERSBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Fastighet och service, Fastighetsdrift Kontakt
Enhetschef
Jonnie Persson jonnie.persson@vanersborg.se 0521-721747 Jobbnummer
9867669