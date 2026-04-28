Vaktmästare med IT-kompetens till Hedvig Eleonora skola
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Stockholm Stad, Hedvig Eleonora skola
Stockholm växer som aldrig förr. Med Stockholms stad som arbetsgivare gör skickliga lärare skillnad på riktigt. I våra skolor ska varje elev få möjlighet att nå toppen av sin potential.
Vår skola och uppdraget som skolvaktmästare
Hedvig Eleonora skola är en välrenommerad kommunal grundskola på centrala Östermalm i Stockholms innerstad. Här studerar cirka 350 elever från förskoleklass till årskurs 6.
Vi söker nu en skicklig och erfaren vaktmästare som med stor social kompetens och god känsla för service både internt och externt.
Läs mer om vår skola på http://hedvigeleonoraskola.stockholm.se
Din roll
Som vaktmästare ger du service både internt och externt. Du har många kontakter under en dag med elever, skolans personal, skolledning, hantverkare och besökande på skolan. Dina arbetsuppgifter är varierande och ansvarsfulla.
• Du har fördelade arbetsuppgifter inom arbetsmiljöområdet och brandskyddsarbetet, du genomför riskbedömningar, kontroller och skyddsronder.
• Du utarbetar underlag för beslut i samband med åtgärder och investeringar.
• Du ansvarar för löpande underhåll och enklare reparationer av skolans lokaler och inventarier, åtgärdar fel och brister och är kontaktperson gentemot fastighetsägaren, larmbolag och andra externa samarbetspartners.
• Du ansvarar för ommöbleringar och internflyttningar, sophantering, godsmottagning, öppning/ stängning av skolans lokaler, post, kaffemaskin, vattenmaskin och andra kontorsmaskiner, hantering av lås, nycklar och larm.
• Du ansvarar för att upprätta och uppdatera inventarieförteckningar, administrera telefoni och genomföra beställningar och inköp. Tjänsten innefattar även visst arbete med It kring support, administration och underhåll av skrivare, datorer, smartboard, skärmar och annan IKT-utrustning.
Din kompetens och erfarenhet
Kunskap om och erfarenhet av vaktmästaruppgifter, fastighetsskötsel eller liknande uppgifter är ett krav. Tjänsten kräver goda IT-kunskaper samt administrativ vana.
Erfarenhet med arbete av support av IKT-, AV- och annan digital utrustning är meriterande. Dokumenterat goda kunskaper i Microsoft Excel är meriterande.
Du arbetar självständigt, förebyggande och systematiskt. Du är självgående och har förmåga att initiera, driva och genomföra förbättringar. Du har stort tekniskt och praktiskt kunnande.
Du är en van datoranvändare, har goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig kommunikativt i både tal och skrift. Du har lätt att samarbeta med skolans olika yrkesgrupper. Du håller dig uppdaterad med gällande lagstiftning inom arbetsmiljöområdet och brandskyddet.Publiceringsdatum2026-04-28Övrig information
Då arbetet stundtals kan vara fysiskt krävande så är det viktigt att du har god fysik samt förmåga att klara ensamarbete.
Stockholms stad tillämpar "Rökfri arbetstid" vilket innebär att rökning endast är tillåten under din rast.
Intervjuer kommer att ske löpande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142), http://www.stockholm.se/Arbete/Lediga-jobb-och-praktik/
Linnégatan 54 (visa karta
)
114 54 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Stockholms stad, Utbildningsförvaltningen, område 6, Hedvig Eleonora skola Kontakt
Helin Belge helin.belge@edu.stockholm.se 0761210801 Jobbnummer
9881331