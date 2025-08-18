Vaktmästare med inriktning socialt arbete
2025-08-18
Västerås stad har tagit bort personligt brev från ansökningsprocessen. Det gör vi för att få en bättre och mer rättvis rekryteringsprocess. När du skickar in din ansökan kommer du att få svara på ett antal frågor som blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Det här är inte en traditionell vaktmästartjänst. Hos oss får du ett varierat och fritt uppdrag där du kombinerar din praktiska förmåga med ett socialt ansvar. Du skapar fungerande hem och bidrar till trygghet för människor i utsatthet.Publiceringsdatum2025-08-18Arbetsuppgifter
Du har din arbetsplats ute i klientens hem, i enskilda boenden, akutlogi eller kommunala boenden, där du gör skillnad både genom det du gör och hur du gör det. Ditt huvudsakliga uppdrag är praktiskt: du ansvarar för enklare reparationer, installationer, montering, inköp, möblering och hjälp vid in- och utflyttning. Du utför även tillsyn i boendena, inklusive brandtillsyn. Du planerar och driver självständigt ditt arbete.
Men ditt arbete handlar också om människor. Vår målgrupp är vuxna med bostadssocial problematik, till exempel personer med psykosociala problem, skadligt bruk och beroende, våld i nära relation, brottsoffer eller tidigare hemlösa som vi stöttar mot målet att leva ett så självständigt liv som möjligt. I ditt uppdrag möter du personer som ibland behöver någon som lyssnar, ser eller fångar upp ett mående som förändrats. Du är en närvarande och lyhörd person i klientens vardag. Du samarbetar med boendesamordnare, socialsekreterare och övriga professioner inom bostadssocialaenheten och är en viktig del i det samlade stödet för individen. Viss dokumentation kan även förekomma.
Din kompetens
Vi söker dig som gillar att jobba praktiskt men samtidigt ser människan bakom dörren du kliver in genom. Du har slutfört gymnasiet och har erfarenhet av att laga, montera och installera sådant som får ett hem att fungera. Du kan självständigt hantera enklare reparationer och teknik.
Det viktigaste är att du har förståelse för vad det innebär att arbeta i människors hem, särskilt när de lever i psykisk ohälsa, beroende eller social utsatthet. Du känner dig trygg i mötet med olika personligheter och situationer. Har du tidigare arbetat med målgruppen är det meriterande.
Som person är du stabil och förblir lugn även i utmanande situationer. Med din relationsskapande förmåga knyter du lätt kontakter och bygger förtroende. Dessutom är du kreativ och lösningsfokuserad, du bidrar gärna med idéer som utvecklar både arbetssätt och samarbete.
B-körkort är ett krav eftersom du behöver ta dig till våra olika boenden.
Vi erbjuder
Hos oss får du ett fritt och omväxlande arbete med stort eget ansvar. Du blir den första i den här rollen, vilket innebär att du får vara med och forma ett helt nytt arbetssätt tillsammans med oss!
Du får vara en praktisk resurs i människors vardag, men också en närvarande person som kan bidra med trygghet och stabilitet. Vi erbjuder kompetensutveckling inom områden som berör vår målgrupp, och eftersom du har ett nära samarbete med hela enheten finns goda möjligheter att växa och lära i ditt arbete.
Här blir du en del av något större! Med värme och respekt visar vi handlingskraft i det stora och det lilla. Vi lever vår värdegrund i mötet med varandra och de vi är till för. Varje dag, året runt ser vi till att Västerås fungerar. Tillsammans med dina ca 11 500 kollegor runt om i staden får du Sveriges viktigaste jobb.
Läs mer om möjligheter, karriärvägar och om vårt erbjudande här:https://www.vasteras.se/jobbochkarriär
Övrig information
Innan du kan anställas behöver du visa upp ett godkänt utdrag från polisens belastningsregister.
I samband med anställning behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07
