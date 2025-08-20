Vaktmästare/köksbiträde till Kostenheten timvikariat, Sundsvall
Region Västernorrland / Vaktmästarjobb / Sundsvall Visa alla vaktmästarjobb i Sundsvall
2025-08-20
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Regionledningsförvaltningen har i uppdrag att stödja kärnverksamheternas processer inom olika kompetensområden. Förvaltningen ger också stöd och kvalitativa underlag till regiondirektören och politikerna. Kök och restauranger ansvarar för måltidsservice till patienter och besökare. I vårt kök i Sundsvall är vi 22 medarbetare som varje dag förser cirka 300 patienter med frukost, lunch och middag.
Vi söker nu en vaktmästare/köksbiträde till vårt kök på Sundsvalls sjukhus. Tjänsten avser extra på timmar vid behov.
Vaktmästare/köksbiträde till Kostenheten timvikariat, SundsvallPubliceringsdatum2025-08-20Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består i huvudsak av att:
organisera matbrickor i matvagnar som sedan ska transporteras upp till de olika avdelningarna.
ansvara för packning av varor på matvagnar.
Vaktmästare är mottagare av returvagnar som rengörs och placeras tillbaka för ny packning. Man bistår kallskänk med varumottagning och uppackning av varor. I arbetet ingår också brickdukning, diskhantering och städning. Detta arbete är fysiskt krävande. Arbetstiden är förlagd till dagtid samt helger. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Övrig informationKvalifikationer
Vi söker dig som
Har erfarenhet av liknande verksamhet och arbetsuppgifter
Det är meriterande om du
Har utbildning inom kök/restaurang samt livsmedelshygien
Har tekniska kunskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Flexibel
Strukturerad
Serviceinriktad
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "80:2025:129". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Anneli Söderqvist +4660181594 Jobbnummer
9467143